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Чотири народні депутати не подали е-декларації: імена

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Четверо депутатів, які не подали е-декларацію
Четверо депутатів, які не подали е-декларацію

В Єдиному державному реєстрі декларацій станом на 1 квітня цього року були відсутні декларації за 2017 рік 5 народних депутатів. Згодом один з них подав свою декларацію 2 квітня.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК.

Зазначається, що чотири народні депутати так і не подали свої декларації. Це Надія Савченко, Сергій Клюєв, Андрій Журжій та Олександр Онищенко. Щодо Богдана Онуфрика, то він подав свою декларацію 2 квітня.

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Варто зазначити, що несвоєчасне подання без поважних причин декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 172-6 КУпАП передбачає накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідальність за умисне неподання декларації передбачено в статті 366-1 Кримінального кодексу України.

Теги: Новини політики Новини України Надія Савченко е-декларування Олександр Онищенко Сергій Клюєв НАЗК
Джерело: 24 Канал
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