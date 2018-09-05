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Чотири роки мінським угодам – перші та не останні безрезультатні переговори

48 Читать новость на русском
Мінські домовленості
Мінські домовленості / Фото з відкритих джерел

5 вересня у Мінську вкотре засідатиме тристороння контактна група, символічно, у четверту річницю підписання перших мінських угод.

Тоді, 5 вересня, у білоруській столиці підписи під угодою ставили другий президент України Леонід Кучма та посол Росії в Україні Михайло Зурабов, а також тодішні ватажки псевдореспублік – ліквідований нині Олександр Захарченко та втікач Ігор Плотницький.

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В той день домовилися припинити вогонь, звільнити заручників, вивести незаконні збройні формування та техніку з території України. Але результату перші мінські угоди так і не дали.

Тож вже за пять місяців – 11 лютого 2015 року у білоруській столиці відбулося підписання угоди "Мінськ-2". Переговори проходили вже на рівні очільників держав – Порошенка і Путіна, Меркель і тодішнього президента Франції Олланда. 

Нагадаємо, лідер проросійської організації "Український вибір", кум президента Росії Віктор Медведчук запевнив, що вбивство ватажка бойовиків Донеччини Олександра Захарченка вплине на відносини непідконтрольних територій з Україною.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Мінські домовленості
Джерело: 24 канал
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