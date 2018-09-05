Чотири роки мінським угодам – перші та не останні безрезультатні переговори

5 вересня у Мінську вкотре засідатиме тристороння контактна група, символічно, у четверту річницю підписання перших мінських угод.

Тоді, 5 вересня, у білоруській столиці підписи під угодою ставили другий президент України Леонід Кучма та посол Росії в Україні Михайло Зурабов, а також тодішні ватажки псевдореспублік – ліквідований нині Олександр Захарченко та втікач Ігор Плотницький.

Читайте також: Україна готова до запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, – Міністерство оборони України

В той день домовилися припинити вогонь, звільнити заручників, вивести незаконні збройні формування та техніку з території України. Але результату перші мінські угоди так і не дали.

Тож вже за пять місяців – 11 лютого 2015 року у білоруській столиці відбулося підписання угоди "Мінськ-2". Переговори проходили вже на рівні очільників держав – Порошенка і Путіна, Меркель і тодішнього президента Франції Олланда.

Нагадаємо, лідер проросійської організації "Український вибір", кум президента Росії Віктор Медведчук запевнив, що вбивство ватажка бойовиків Донеччини Олександра Захарченка вплине на відносини непідконтрольних територій з Україною.