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Чотири російські біатлоністи хочуть втекти у збірну Молдови

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Катерина Шумілова
Катерина Шумілова / ТАСС

Федерація біатлону Молдови відправила офіційний запит на адресу російської сторони з проханням схвалити зміну спортивного громадянства Катерині Шуміловій, Павлу Магазєєву, Анастасії Толмачовій та Альоні Ладигіній.

Про їхній можливий перехід у збірну Молдови стало відомо у серпні, коли перші троє виступили за нову країну на турнірі з літнього біатлону у Польщі, пише TACC.

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"Зараз йде процедура зміни громадянства, всі документи ми подали, чекаємо відповіді. Йдеться про Катерину Шумілову, Павла Магазєєва, Анастасію Толмачову і ще одну молоду біатлоністку – Олену Ладигіну. Ми готові дати можливість їм реалізувати себе", – йдеться у повідомленні.

Співрозмовник агентства сподівається, що проблем зі схваленням переходу не виникне. При цьому він підкреслив, що молдавська федерація не розглядає варіант виплати компенсації, оскільки коштів на це у неї немає.

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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