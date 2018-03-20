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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Чотири способи, як бути щасливим

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Вчені розповіли про 4 способи, як допоможуть стати щасливими
Вчені розповіли про 4 способи, як допоможуть стати щасливими / Фото з відкритих джерел

Незважаючи на те, що люди по-різному розуміють щастя, вчені визначили кілька способів стати щасливішим, які притаманні усім людям.

До гармонії і щастя прагнуть всі, однак методи реалізації цього бажання у кожної людини різні: хтось, щоб стати щасливішим, намагається більше заробляти, хтось шукає нові знайомства, а дехто чекає, коли вдало зійдуться зірки, пише MyDomaine.

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Чотири способи стати щасливим, доведених науковцями:

1. Робіть те, що у вас виходить найкраще. І якомога частіше.

Присвячувати улюбленій справі весь свій час неможливо, але дослідження показують, що люди, які знаходять роботу до душі й регулярно викроюють час на хобі, стають набагато щасливішими і рідше піддаються стресу.

2. Активно висловлюйте свою подяку та доброту.

Коли людина виражає свою щиру вдячність другові або колезі, щасливішими стають обоє. Акт подяки і доброти дозволяє налагодити стосунки між людьми і піднімає настрій.

3. Плануйте подорожі, навіть якщо нікуди поїхати не вийде.

Голландські вчені провели експеримент серед 1500 добровольців і з'ясували, що більшості людей відчуття щастя приносять не тільки реальні подорожі, але й процес їх планування. Звичайно, якщо така можливість випадає, вирушайте досліджувати нові країни і міста прямо зараз. Але якщо до відпустки чекати ще довго, а настрою немає, сядьте і плануйте свій майбутній відпочинок. Самопочуття поліпшується навіть від передчуття нових пригод.

4. Витрачайте гроші не на речі, а на враження.

Які б нові речі, одяг, прикраси або техніку, ви не купили, дуже скоро ви звикаєте до цих речей і вони більше не викликають тієї радості, яка була в день покупки. Краще витрачати гроші на враження, чи то поїздки в нові місця, чи екстрім або купання в шампанському, приємні спогади та відчуття щастя залишаться надовго.

Теги: Здорове життя LifeStyle Поради
Джерело: 24 Канал
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