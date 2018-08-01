Чотири трендові кольори осені, які можна носити уже зараз
Хоч попереду ще цілий місяць літа, чимало модних експертів роблять прогнози на моду осені 2018.
Зокрема, фахівці виділяють кілька кольорів, які неминуче домінуватимуть восени. Проте ви уже можете додати ці відтінки до свого гардеробу.
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Хакі:
Специфічний зелений колір, який можна побачити у майбутніх осінніх колекціях – це моховий зелений, який схожий на глибокий хакі.
Теракота:
Відтінки осіннього листя завжди з'являються кожного вересня, і в цьому сезоні це бронзова теракота.
Каштановий коричневий
Цієї осені будьте готові до будь-якого можливого відтінку коричневого, особливо темного шоколаду та каштанових відтінків.
Пудровий голубий:
Це нетрадиційний осінній колір, проте яскравий пудровий голубий є одним з основних відтінків колекцій осінь-зима 18.