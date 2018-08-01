Чотири трендові кольори осені, які можна носити уже зараз

Хоч попереду ще цілий місяць літа, чимало модних експертів роблять прогнози на моду осені 2018.

Зокрема, фахівці виділяють кілька кольорів, які неминуче домінуватимуть восени. Проте ви уже можете додати ці відтінки до свого гардеробу.

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Хакі:

Специфічний зелений колір, який можна побачити у майбутніх осінніх колекціях – це моховий зелений, який схожий на глибокий хакі.

Допис, поширений Roberta Benteler (@robertabenteler) 10 Кві 2018 р. о 1:35 PDT

Допис, поширений Roberta Benteler (@robertabenteler) 3 Лис 2017 р. о 10:56 PDT

Теракота:

Відтінки осіннього листя завжди з'являються кожного вересня, і в цьому сезоні це бронзова теракота.

Допис, поширений Courtney Trop (@alwaysjudging) 9 Лип 2018 р. о 10:07 PDT

Допис, поширений FILIPPA HÄGG (@filippahagg) 22 Тра 2018 р. о 2:17 PDT

Каштановий коричневий

Цієї осені будьте готові до будь-якого можливого відтінку коричневого, особливо темного шоколаду та каштанових відтінків.

Допис, поширений FILIPPA HÄGG (@filippahagg) 30 Лип 2018 р. о 7:24 PDT

Допис, поширений Roberta Benteler (@robertabenteler) 17 Вер 2017 р. о 11:15 PDT

Пудровий голубий:

Це нетрадиційний осінній колір, проте яскравий пудровий голубий є одним з основних відтінків колекцій осінь-зима 18.

Допис, поширений Lisa Aiken (@lisa.aiken) 30 Бер 2017 р. о 1:28 PDT