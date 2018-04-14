США, Британії і Франції висунули чотири умови для припинення війни у Сирії
Представник Франції в ООН Франсуа Делаттре оприлюднив чотири пункти, так званої, "дорожньої карти" для врегулювання ситуації у Сирії.
Про він повідомив на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, 14 квітня.
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Перший пункт, за словами представника Франції в ООН – це ліквідація хімічної програми в Сирії.
Ми повинні застосовувати будь-які кроки у Сирії, щоб створити міжнародний механізм щодо встановлення відповідальності, зупинити безкарність і завадити рецидивам з боку сирійського режиму,
– зазначив Делаттре.
Друге – ліквідація тероризму, проте, за його словами, це довгострокове завдання.
Також потрібно забезпечити гуманітарний доступ до населення, відповідно до резолюцій Радбезу ООН.
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"Необхідно, щоб гуманітарні конвої в умовах достатньої безпеки могли б доїжджати до Східної Гути", – йдеться у документі.
Зокрема, одним із пунктів є намір розробити план виходу з кризи, забезпечити стабільне політичне вирішення.
Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада.
Внаслідок військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. У Пентагоні відзвітували, що їхні ракети влучили у всі задані цілі.