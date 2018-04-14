20:51
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
9°C
16°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, сьогодні
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США, Британії і Франції висунули чотири умови для припинення війни у Сирії

54
Франсуа Делаттре оприлюднив чотири пункти для припинення сирійського конфлікту
Франсуа Делаттре оприлюднив чотири пункти для припинення сирійського конфлікту / GettyImages

Представник Франції в ООН Франсуа Делаттре оприлюднив чотири пункти, так званої, "дорожньої карти" для врегулювання ситуації у Сирії.

Про він повідомив на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, 14 квітня.

Читайте також: Ракетний удар по Сирії: всі деталі військової операції

Перший пункт, за словами представника Франції в ООН – це ліквідація хімічної програми в Сирії.

Ми повинні застосовувати будь-які кроки у Сирії, щоб створити міжнародний механізм щодо встановлення відповідальності, зупинити безкарність і завадити рецидивам з боку сирійського режиму,
– зазначив Делаттре.

Друге – ліквідація тероризму, проте, за його словами, це довгострокове завдання.

Також потрібно забезпечити гуманітарний доступ до населення, відповідно до резолюцій Радбезу ООН.

Читайте також: Патріарх Кирил подзвонив Папі Римському через події у Сирії

"Необхідно, щоб гуманітарні конвої в умовах достатньої безпеки могли б доїжджати до Східної Гути", – йдеться у документі.

Зокрема, одним із пунктів є намір розробити план виходу з кризи, забезпечити стабільне політичне вирішення.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада.

Внаслідок військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. У Пентагоні відзвітували, що їхні ракети влучили у всі задані цілі.

Теги: Новини політики Війна у Сирії ООН Новини Франції Новини США Великобританія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як не втрапити в халупу з таймшером
сьогодні, 19:00 Як не втрапити в халупу з таймшером
Блог Медіа 470
Як
сьогодні, 17:03 Як "потрібні" судді співпрацюють з ТОП-корупціонерами
Віталій Шабунін 195
Будет ли Трамп на самом деле бить по официальной Сирии?
сьогодні, 16:08 Будет ли Трамп на самом деле бить по официальной Сирии?
Николай Воробьев 950
Справжня війна починається зненацька
сьогодні, 14:59 Справжня війна починається зненацька
Блог Медіа 4750
ТОП-5 навушників, які можуть підвищити продуктивність на роботі
сьогодні, 14:03 ТОП-5 навушників, які можуть підвищити продуктивність на роботі
Михайло Года 648
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук