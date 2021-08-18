У чотирьох районах Харкова тимчасово відключать воду

18 серпня 2021 , 11:09
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Джерело:

Харківська міськрада

У Харківському водоканалі повідомили, що з 08:00 18 серпня до 12:00 19 серпня не буде води в 4 районах. Причина – підготовка мереж до осінньо-зимового періоду.

Воду відключать у таких районах: в частині Московського, Київського, Немишлянського та Основ'янського. Про це повідомили 17 серпня.

Цікаво У Київводоканалі запевняють, що вода з-під крана краще бутельованої

Де в Харкові не буде води з 8 ранку 18 серпня до опівдня 19 серпня

Частина Московського, Київського та Немишлянського районів

Територія без водопостачання обмежуєтся такими вулицями та провулками:
  • Наталії Ужвій;
  • Леся Сердюка;
  • Горянського;
  • провулком Дивногірським;
  • територіями торговельних комплексів "Дафі" "Караван";
  • вулицею Яровою;
  • Лазьківською;
  • Академіка Барабашова;
  • селом Шевченки;
  • річкою Харків;
  • вулицею Районною;
  • проспектом Ювілейним;
  • пров. 1-м Істомінським;
  • вулицею Артема Веделя;
  • Салтівським шосе;
  • вулицею Туркестанською;
  • Краснодарською;
  • проспектом Тракторобудівників;
  • вулицею Гвардійців Широнінців;
  • Василя Стуса;
  • Владислава Зубенка;
  • Гвардійців-Широнінців;
  • Метробудівників;
  • Об'їзною дорогою до вулиці Наталії Ужвій.

 Частина Основ'янського району

Воду відключать до:

  • річки Харків;
  • провулка Газетного;
  • провулка Банного;
  • площі Павлівської;
  • провулка Вірменського.

Воду будуть підвозити цистернами за попередньо встановленим графіком. Його ви можете переглянути за посиланням

Автор: Марта Кушка