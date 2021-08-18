У чотирьох районах Харкова тимчасово відключать воду
18 серпня 2021 , 11:09Читать новость на русском
Джерело:Харківська міськрада
У Харківському водоканалі повідомили, що з 08:00 18 серпня до 12:00 19 серпня не буде води в 4 районах. Причина – підготовка мереж до осінньо-зимового періоду.
Воду відключать у таких районах: в частині Московського, Київського, Немишлянського та Основ'янського. Про це повідомили 17 серпня.
Цікаво У Київводоканалі запевняють, що вода з-під крана краще бутельованої
Де в Харкові не буде води з 8 ранку 18 серпня до опівдня 19 серпня
Частина Московського, Київського та Немишлянського районів
Територія без водопостачання обмежуєтся такими вулицями та провулками:
- Наталії Ужвій;
- Леся Сердюка;
- Горянського;
- провулком Дивногірським;
- територіями торговельних комплексів "Дафі" "Караван";
- вулицею Яровою;
- Лазьківською;
- Академіка Барабашова;
- селом Шевченки;
- річкою Харків;
- вулицею Районною;
- проспектом Ювілейним;
- пров. 1-м Істомінським;
- вулицею Артема Веделя;
- Салтівським шосе;
- вулицею Туркестанською;
- Краснодарською;
- проспектом Тракторобудівників;
- вулицею Гвардійців Широнінців;
- Василя Стуса;
- Владислава Зубенка;
- Гвардійців-Широнінців;
- Метробудівників;
- Об'їзною дорогою до вулиці Наталії Ужвій.
Частина Основ'янського району
Воду відключать до:
- річки Харків;
- провулка Газетного;
- провулка Банного;
- площі Павлівської;
- провулка Вірменського.
Воду будуть підвозити цистернами за попередньо встановленим графіком. Його ви можете переглянути за посиланням.