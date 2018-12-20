Чотирьох полонених моряків залишили під вартою та скоротили термін ув'язнення аж на один день

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію щодо чотирьох українських моряків – Сергія Цибізова, Володимира Варімеза, Андрія Оприска і Юрія Будзила – і залишив моряків за гратами. Щоправда, термін тримання скоротили аж на один день – до 24 січня 2019 року.

Полонені військові брали участь у суді по відеоконференції з московського слідчого ізолятора.

Читайте також: Спецоперація "Чорне море": військові кораблі США планують пройти Керченську протоку

Разом із ними були їх адвокати, які вимагали визнати, що їх арештували незаконно, а також відпустити, оскільки вони є військовополоненими, а судять їх як цивільних громадян. Водночас так звана суддя заявила, що Росія та Україна не перебувають у стані війни, тому моряки не мають статусу в'язнів війни.

Окрім того, 20 грудня адвокати ще 5-х полонених українців будуть намагатися оскаржити їхній арешт в окупованому Криму.

24 канал повідомляв, що окупанти відмовили у перекладачі на українську мову моряку Володимиру Варімезу, мовляв на попередніх засіданнях російську мову він розумів.

Моєму підзахисному було відмовлено в наданні перекладача, а доводи сторони захисту про те, що Володимир є військовополоненим – проігноровані. Але незважаючи на це, хочу зазначити, що рішення суду його не зломило, тримається Володимир добре, не проявляє ні страху, ні відчаю,

– додав адвокат Анрі Цискарішвілі.

Нагадаємо, у ВМС Збройних сил України повідомили, що Російська Федерація не надає достовірну інформацію про стан здоров'я поранених українських військовополонених моряків. Країна-агресор надсилає фейкові медичні довідки, де навіть не зазначено діагноз захисників України.

Що сталося у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя.



Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.