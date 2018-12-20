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      Чотирьох полонених моряків залишили під вартою та скоротили термін ув'язнення аж на один день

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      Чотирьох полонених моряків лишили під вартою та скоротили термін ув'язнення аж на один день
      Чотирьох полонених моряків лишили під вартою та скоротили термін ув'язнення аж на один день / Главком

      Підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію щодо чотирьох українських моряків – Сергія Цибізова, Володимира Варімеза, Андрія Оприска і Юрія Будзила – і залишив моряків за гратами. Щоправда, термін тримання скоротили аж на один день – до 24 січня 2019 року.

      Полонені військові брали участь у суді по відеоконференції з московського слідчого ізолятора.

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      Разом із ними були їх адвокати, які вимагали визнати, що їх арештували незаконно, а також відпустити, оскільки вони є військовополоненими, а судять їх як цивільних громадян. Водночас так звана суддя заявила, що Росія та Україна не перебувають у стані війни, тому моряки не мають статусу в'язнів війни. 

      Окрім того, 20 грудня адвокати ще 5-х полонених українців будуть намагатися оскаржити їхній арешт в окупованому Криму.

      24 канал повідомляв, що окупанти відмовили у перекладачі на українську мову моряку Володимиру Варімезу, мовляв на попередніх засіданнях російську мову він розумів.

      Моєму підзахисному було відмовлено в наданні перекладача, а доводи сторони захисту про те, що Володимир є військовополоненим – проігноровані. Але незважаючи на це, хочу зазначити, що рішення суду його не зломило, тримається Володимир добре, не проявляє ні страху, ні відчаю,
      – додав адвокат Анрі Цискарішвілі.

      Нагадаємо, у ВМС Збройних сил України повідомили, що Російська Федерація не надає достовірну інформацію про стан здоров'я поранених українських військовополонених моряків. Країна-агресор надсилає фейкові медичні довідки, де навіть не зазначено діагноз захисників України.

      Що сталося у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя.

      Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини України Судді Українці в полоні РФ Новини Криму Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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