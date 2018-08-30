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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Двох російських олімпійських чемпіонів з біатлону впіймали на допінгу

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Російські біатлоністи впіймані на допінгу
Російські біатлоністи впіймані на допінгу / Спорт-Экспресс

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) направив листа Союзу біатлоністів Росії (СБР) про те, що четверо російських біатлоністів порушили антидопінгові правила.

Про які саме порушення йде мова – виявлення заборонених препаратів у крові чи пропуск необхідного медичного огляду – у СБР не вказується.

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Варто додати, що троє з цих біатлоністів вже закінчили кар’єру, а ще один не тренується та не виступає у складі збірної Росії.

За даними "СЕ", мова йде про олімпійських чемпіонів Світлану Слєпцову та Євгена Устюгова, а також ще двох менш відомих спортсменів, один з яких – Олександр Чернишов.

Точні імена порушників буде оприлюднено через 14 днів. За цей час спортсмени мають вирішити, чи будуть вони оскаржувати висновки комісії WADA і робити відповідні юридичні дії. Після цього СБР матиме право оголосити їхні прізвища.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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