Двох російських олімпійських чемпіонів з біатлону впіймали на допінгу

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) направив листа Союзу біатлоністів Росії (СБР) про те, що четверо російських біатлоністів порушили антидопінгові правила.

Про які саме порушення йде мова – виявлення заборонених препаратів у крові чи пропуск необхідного медичного огляду – у СБР не вказується.

Читайте також: Допінг-скандал на ЧС-2018: збірну Росії запідозрили у "нюханні" просто посеред матчу

Варто додати, що троє з цих біатлоністів вже закінчили кар’єру, а ще один не тренується та не виступає у складі збірної Росії.

За даними "СЕ", мова йде про олімпійських чемпіонів Світлану Слєпцову та Євгена Устюгова, а також ще двох менш відомих спортсменів, один з яких – Олександр Чернишов.

Точні імена порушників буде оприлюднено через 14 днів. За цей час спортсмени мають вирішити, чи будуть вони оскаржувати висновки комісії WADA і робити відповідні юридичні дії. Після цього СБР матиме право оголосити їхні прізвища.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram