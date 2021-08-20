Пустий човен виявили близько 6 ранку 20 серпня. У мережі опублікували відео з місця події.

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Вудка і протермінована перепустка

Рятувальники поста "Монастирський", оглядаючи територію водойми, побачили човен. Коли чоловіки підійшли ближче, то побачили що він пустий. Усередині знайшли вудку, нічний ліхтар і протерміновану перепустку для рибалки.

На картці була фотографія та рік народження зниклого – 1949. Також з перепустки рятувальники дізналися, що чоловік є одеситом. Оскільки вона була протермінована, то зниклий незаконно пішов на рибалку вночі.

Рятувальники організували пошук у водоймі та на суші. Так тривало кілька годин, але, на жаль, результатів не було. Працівники Муніципальної варти витягнули човен і доставили його на базу.

В Одесі рятувальники знайшли пустий човен: дивіться відео Муніципальної варти Одещини

Знайшли мертвим

Об 11:00 рятувальників сповістили, що в районі санаторію "Магнолія" на закритій території знайшли мертвого чоловіка у воді. Згодом його витягнули на берег і оглянули.

Рятувальники помітили, що загиблий схожий на чоловіка з перепустки. На тілі рибалки не виявили значних ран. Наразі обставини загибелі з'ясовує поліція. Тривають слідчі дії.

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Текст публікації Муніципальної варти Одещини:

Сьогодні вранці біля 06.10 під час огляду акваторії, рятувальником поста "Монастирський" було виявлено ​​порожній човен без людей. На місце було відправлено муніципальний рятувальний патруль та водолазів.

При первинному огляді встановлено що човен на якорі, в човні вудки для рибалки та працює нічний ліхтар. На човні було знайдено прострочену перепустку "на воду" на ім'я одесита 1949р.н. Все це свідчить про несанкціонований вихід в нічний час на риболовлю.

Рятувальною службою Одеси було негайно організовано пошуки людей як на суші, так і в місці знаходження човна під водою На жаль пошуки результатів не дали... Човен відбуксирували на муніципальну рятувальну базу та зв'язалися з дільничним і поліцією.

Пізніше біля 11.00 прийшло повідомлення, що в районі санаторію "Магнолія" на закритій території праворуч від «Бухти укриття" виявлено тіло чоловіка без ознак на життя. Після вилучення тіла з води й візуального огляду встановлена схожість загиблого з фото на перепустці, яку знайшли раніше у човні.

Наразі справою займається слідчо-оперативна група, видимих ушкоджень на тілі не виявлено, обставини та причини загибелі на воді встановлюються.