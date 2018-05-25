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В Huawei розповіли, коли анонсують деталі своєї "дуже страшної" інновації

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Коли скажуть деталі
Коли скажуть деталі "дуже страшної" інновації Huawei / gizmochina.com

Кілька днів тому глава споживчого підрозділу китайської компанії Huawei заявив, що компанія готує "дуже страшну" в позитивному сенсі інновацію. Однак, більше деталей він не став розкривати.

Як пише видання Gizmochina, цю інтригу Huawei триматиме не довго.

Вже 28 травня компанія обіцяє офіційно анонсувати цю "страшну" технологію. Тоді ж назвуть дату страту продажів першого смартфона, який підтримуватиме цю нову технологію – Honor Play.

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За словами глави Honor Жао Минга, презентація проривної технології Huawei, яка «змінить мобільну індустрію», відбудеться наступного тижня. Всі деталі будуть озвучені 28 травня.

Інформацію про інноваційну технологію підтвердив голова ради директорів Huawei Ю Ченгдонг, який підкреслив, що технологія дасть змогу значно підвищити продуктивність смартфонів.

Теги: Техно Huawei Смартфони
Джерело: 24 Канал
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