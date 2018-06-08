ЧС-1938 з футболу: анексія, війна, перемога або смерть

Сайт 24 каналу продовжує серію публікацій про чемпіонати світу з футболу. Зараз до вашої уваги розповідь про третій за ліком Мундіаль, що проходив у Франції.

Чемпіонат світу з футболу 1938 року (Франція, 4 – 19 червня)

Кількість збірних: 15

Чемпіон: Італія

Призери: 2. Угорщина, 3. Бразилія

Що не вибори – то скандал!

Визначення господаря ЧС-1938 ознаменувалося скандалом – ще грандіознішим, аніж попередні вибори в 1930-му і 1934 роках. І знову винуватцем негараздів стала Міжнародна федерація футболу (ФІФА). Раніше чиновники побожилися, що чемпіонати світу по черзі прийматимуть Європа і Південна Америка. Тому після Італії-1934 турнір мав відправитися за океан, де його з розпростертими обіймами вже чекала Аргентина. Проте ФІФА порушила обіцянку і віддала чемпіонат Франції. Це при тому, що в сусідній з нею Іспанії гриміла громадянська війна, а вся Європа стояла на грані Другої світової...

Ображена до глибини душі Аргентина одразу ж оголосила бойкот ЧС-1938.



Жеребкування чемпіонату світу-1938 з футболу

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Злочин…

Згодом підступного удару світу і світовому футболу завдала нацистська Німеччина, яка за кілька місяців до старту першості анексувала Австрію і, таким чином, ліквідувала не лише цілу країну, а й учасника ЧС-1938. Організатори спробували "випустити на заміну" Англію, але британці відмовилися, бо як і раніше не визнавали ФІФА. Тому турнір стартував скороченим складом – лише 15 учасників.

…і розплата

Зате стартував чемпіонат дуже яскраво. Збірну Німеччини за діяння гітлерівців одразу покарали футбольні боги – ногами швейцарців. Перший матч цих команд в 1/8 фіналу завершився сенсаційними 1:1, а перегравання – зовсім вбивчими для гонорових німців – 2:4 (за тодішніми правилами ЧС, нічийні матчі перегравалися).



ЧС-1938. Німецькі вболівальники з нацистськими прапорами

Експерти потім так пояснювали ганьбу Німеччини. Ця команда, безперечно, в той час була одна з найкращих у світі. І мала б претендувати на медалі. Але свою роль зіграла… анексія (або німецькою – аншлюс) Австрії. Бонзи Третього Рейху зажадали аби одну половину команди складали німці, а другу – "анексовані" австрійці. Однак ці половинки грали в зовсім різний футбол – німці були "фізиками" (демонстрували силовий стиль зі ставкою на довгі передачі і навіси в штрафну), а австрійці – "ліриками" (за технічну і рухливу гру в дрібний пас їх називали "Віденське мереживо"). Тому як не старався тренер Зепп Хербергер, але так і не зміг поєднати непоєднуване.

Голепад

Справжню драму зіграли перед глядачами Бразилія і Польща – 6:5 у додатковий час! У поляків дива творив Ернест Вілімовський – забив чотири голи! У бразильців сяяв Леонідас на прізвисько "Чорний Діамант" – відзначився хет-триком (саме він потім стане найкращим бомбардиром турніру).

Навколо цього епічного матчу ходять легенди. Перша – буцімто бразильці догравали поєдинок босоніж, бо їхні бутси розлізлися під дощем. Дурниця, звісно, несусвітня. Зате друга легенда цілком правдоподібна – начебто Леонідас забив один з голів, коли перешнуровував бутси. Воротар поляків невдало вибив м’яч, і той потрапив до "Діаманта", який сидів навпочіпки. Бразилець підвівся, майстерно вдарив по воротам, забив гол – і спокійно присів знову, щоб дошнурувати ігрове взуття.

"Битва при Бордо"



Воротар збірної Чехословаччини Франтішек Планічка

Бразильські митці влаштували шоу і в наступному матчі (чвертьфіналі) проти Чехословаччини. "Битва при Бордо" (так потім назвали цей поєдинок) мала такі підсумки – зламана нога у чеха Неєдлого, найкращого бомбардира ЧС-1934; зламана рука у воротаря чехів Планічки (відстояв з переломом 34 хвилини!); ще кілька гравців обох команд отримали серйозні травми; рахунок за вилученнями – 2:1 на "користь" бразильців; рахунок на табло – 1:1. Наступного дня на перегравання вийшли фактично другі склади команд, і тут виявилося, що резерв у Бразилії ліпший – перемога 2:1. Але два виснажливі і травматичні матчі все ж зіграли свою негативну роль – у півфіналі бразильці поступилися італійцям – 1:2. Хоча попередньо вже бачили себе у фіналі. Про це свідчить така історія.

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"Недольот"

Матч Бразилія – Італія відбувався в Марселі. Бразильці-оптимісти на наступний день замовили квитки на літак до Парижа, де мав відбутися фінал. Рейс був лише один, тому італійці не змогли забронювати місця. Тож їхній тренер Вітторіо Поццо вирішив провести джентльменські перемовини – приїхав у готель до бразильців з пропозицією: нехай полетить та команда, яка виграє. Гонорові латинос розсміялися в обличчя гостю і заявили, що особисто його можуть взяти в літак, аби тренер побачив виступ Бразилії у столиці Франції у фіналі. Та не так сталося, як гадалося – виграли італійці. Але знічені бразильці все рівно не перепродали їм свої квитки, і переможці були змушені їхати до Парижа поїздом.

"Перемога або смерть"



Збірна Італії – чемпіон світу 1938 року

Фінал став логічним продовженням попередніх яскравих і результативних матчів. Італія перемогла Угорщину – 4:2 і захистила титул чемпіонів світу. Тріумфатори просто не мали права не виграти, бо знову, як і чотири роки тому, їх простимулював… диктатор Беніто Муссоліні! За кілька хвилин до стартового свистка футболісти отримали від нього телеграму: "Перемога або смерть". На той час усі вже знали, на що здатен дуче Великої Італії, та які жорстокі й імпульсивні рішення він приймає. Тому у фіналі італійці боролися не лише за Кубок світу і медалі, але й за свої життя.

Забивний католик-комуніст

Найкращим бомбардиром ЧС-1930 став Леонідас (Бразилія) – 8 голів.



Леонідас б'є "бісіклетою"

Леонідас да Сілва до появи у збірній Пеле вважався лідером команди. Саме томі отримав почесне прізвисько "Чорний Діамант". Він був першим футболістом, який на ЧС забив гол "бісіклетою" (ударом через себе). За віросповіданням Леонідас був католиком, і в той же час за політичними уподобаннями – комуністом. На виборах президента Бразилії 1945 року футболіст відкрито підтримав кандидата від Бразильської комуністичної партії. Коли Леонідаса запитали, як він може бути одночасно католиком і комуністом, той відповів: "І релігія, і комунізм піклуються про бідних".

На ЧС-1938 вперше…

…чемпіон світу відстояв своє звання.

…чемпіонами світ не стали господарі турніру.

…збірні грали м’ячем без шнурівки, а з внутрішнім ніпелем.

…у Бразилії була організована радіотрансляція матчів із Європи, які коментував найкращий бразильський коментатор тих часів Гальяно Нето.

…одразу дві команди завершили турнір без забитих голів – це були Нідерландська Вест-Індія і Нідерланди.

Чемпіонат світу 1938 року з футболу – дивіться відеофрагменти турніру

Перерва на війну

Збірна Італії стала володарем титулу аж на 12 років. Бо у 1939-му почалася Друга світова війна, і наступний ЧС відбувся лише 1950 року в Бразилії.

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