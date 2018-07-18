ЧС-1958 з футболу: спалах Пеле, показ на теле і вічний рекорд

Сайт 24 каналу продовжує серію публікацій про чемпіонати світу з футболу. Зараз до вашої уваги розповідь про шостий за ліком Мундіаль, що відбувся у Швеції в 1958 році.

Чемпіонат світу з футболу 1958 року (Швеція, 8 – 29 червня)

Кількість збірних: 16

Чемпіон: Бразилія

Призери: 2. Швеція, 3. Франція

Без гри у фінал? Не вийде!

Відбірковий турнір до ЧС-1958 здивував сенсаціями. Одразу три титуловані команди – Італія, Іспанія та Уругвай – не пройшли відбір. Вони поступилися Північній Ірландії, Шотландії і Парагваю відповідно. Причому уругвайці гостьовий матч програли з принизливим рахунком 0:5.

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Поки еліта сумувала через невдачі, одна з путівок на ЧС-1958 ледве не дісталася збірній Ізраїлю, яка… не зіграла жодного матчу відбору. Річ у тім, що спочатку на одну вакансію від Азії і Африки претендували аж 12 команд. Але вони одна за одною знімалися з турніру, і в підсумку лишився лише Ізраїль. Однак, за правилами ФІФА, збірна, що не грала у кваліфікації, не могла стартувати у фінальному турнірі. Цю спортивно-юридичну колізію федерація вирішила радикально – постановила провести стикові поєдинки між Ізраїлем і Уельсом, який посів у своїй відбірковій групі друге місце. Чому вибрали саме британців? Логічного пояснення не було, бо деякі інші "другі" команди мали кращі показники. Але сказано – зроблено! Уельс двічі по 2:0 переміг Ізраїль і поїхав на свій перший чемпіонат світу.

Пам’ятний дебют СРСР



Матч СРСР – Англія

Сенсації продовжилися і в фінальному турнірі. Не змогли пробитися до плей-офф Чехословаччина, Аргентина, Австрія і Англія. Причому британців вибила з розіграшу збірна СРСР – дебютант змагань. У групі суперники зіграли внічию – 2:2, а в додатковому матчі команда Качаліна вирвала перемогу – 1:0. Хоча у програному поєдинку британці мали тотальну перевагу – вони двічі влучили в штангу і ще кілька разів на шляху м’яча ставав геніальний Лев Яшин.

Спалах зірки Пеле

У чвертьфіналі Бразилія – Уельс (1:0) єдиний гол на 66-й хвилині забив ще зовсім не легендарний Пеле (повне ім’я – Едсон Арантес ду Насіменто). Так почалася славна історія Короля футболу на чемпіонатах світу. Йому тоді було 17 років і 239 днів. Форвард став наймолодшим голеадором у фіналах ЧС.



Нестримний Пеле

В іншому матчі цієї стадії Швеція здолала СРСР – 2:0. Після повернення додому радянська команда отримала на горіхи від партійної верхівки країни. Комуністи не сприймали жодних виправдань, хоча причини поразки були досить вагомі. Варто відзначити, що збірна СРСР грала зі шведами менше, ніж через дві доби після важкого додаткового поєдинку проти Англії. Крім того, у ніч перед чвертьфіналом біля готелю, де поселилася команда, почалися дорожні роботи – гуділи трактори, працювали перфоратори. Футболісти жалілися, що не могли заснути і грали сонними та втомленими. (Не хочеться вірити, що господарі турніру навмисно влаштували ремонт біля готелю, але факт залишається фактом.)

Назло психологу

Справжнім бенефісом Пеле став півфінал Бразилія – Франція (5:2). У другому таймі 17-річний талант забив тричі всього за 23 хвилини (52, 65, 75). Цей хет-трик і вирішив долю матчу. Розчавлений воротар французів Клод Аббеса сказав після поєдинку: "Я краще грав би проти десяти німців, аніж проти цього одного бразильця".

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Блискуче провів Пеле і фінальний матч Бразилія – Швеція (5:2 – схоже цей рахунок дуже сподобався латиноамериканцям). Король футболу забив двічі, причому перший його гол вважається одним з найкращих в історії футболу.

Фінал ЧС-1958 Бразилія – Швеція – дивіться відео голів



При цьому, відзначимо, що Пеле взагалі міг не зіграти на ЧС-1958. Він приїхав до Швеції з незалікованою травмою коліна і відновлювався вже в ході турніру. Крім того, у таборі збірної Бразилії працював такий собі профессор Карвальяєс, який складав для головного тренера Вісенте Фіоли психологічні портрети гравців. І цей горе-науковець радив наставнику не випускати Пеле, бо той, буцімто, "надто молодий, інфантільний, йому не вистачає бойового настрою і відчуття відповідальності".

Кажуть, Фіола спочатку прислухався до психолога, але коли той назвав Гаррінчу "розумово відсталим", все стало зрозумілим. Пеле на чемпіонаті таки зіграв – і дуже вдало. А його юність позначилася лише одного разу: після завершення фіналу футболіста через бурю емоцій охопила справжня істерика, і йому знадобилася допомога лікаря. На церемонію нагородження юнак вийшов, але вже на п'єдесталі знову розридався на плечі у воротаря Жилмара.

Вічний снайпер-рекордсмен

Найкращим бомбардиром ЧС-1958 став Жюст Фонтен (Франція) – 13 голів.

Француз, безперечно, як і Пеле – головна зірка того Мунділю. Він до цього часу залишається рекордсменом за кількістю голів, забитих на одному фінальному турнірі (це досягнення навіть називають "вічним рекордом результативності"). В Швеції Фонтен бив влучно у кожному з шести матчів, а в "бронзовому" фіналі проти Німеччини відзначився покером!



Жюст Фонтен атакує!

Після завершення ігрової кар'єри Жюсто, як його називали друзі, спробував свої сили на посту тренера національної збірної. Але з цим відповідальним тягарем не справився – прокермував лише в двох матчах, які команда програла.

Цікаві факти про ЧС-1958

* Вперше чемпіонат світу з футболу транслювався на телебаченні.

* У відборковому турнірі брали участь 53 команди – рекорд у порівнянні з попередніми ЧС.

* Вперше і поки що востаннє кваліфікацію пройшли відразу чотири британські збірні – Англія, Північна Ірландія, Шотландія та Уельс.

* У Швеції було забито ювілейний 500-й гол. Зробив це шотландець Боббі Коллінз на 75-й хвилині гри проти Парагваю.

* Вперше чемпіонат світу з футболу, який проходив у Європі, виграла команда з іншого континенту.



Збірна Бразилії – чемпіон світу-1958

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