Анонс матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 15 червня

На чемпіонаті світу з футболу 2018 року 15 червня, у другий ігровий день, буде зіграно одразу три матчі. Серед них і топ-матч європейських збірних – Іспанії та Португалії. А також гра фаворитів групи A – збірних Єгипту та Уругваю.

Розпочнеться все матчем о 15:00 годині між Єгиптом та Уругваєм. Обидві збірні мають у своєму активі топ-зірок. У єгиптян це Мохамед Салах, який виступає за англійський "Ліверпуль". Саме його зусиллями англійська команда цьогоріч дійшла до фіналу Ліги чемпіонів. І лише травма завадила йому повноцінно зіграти у матчі проти мадридського "Реалу".

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Окрім того, для збірної Єгипту це буде перший матч на Чемпіонаті світу з 1990 року. Наступні шість турнірів команда пропускала, не зумівши кваліфікуватися. При цьому за цей час єгиптяни чотири рази виграли Кубок Африки (у 1998, 2006, 2008, 2010) та ще раз програли у фіналі у 2017 році. Відтак єгиптяни захочуть показати все, на що здатні.

Попри це, явним фаворитом зустрічі є збірна Уругваю. В них і зірок більше. Чого вартує лише нападник "Барселони" Луїс Суарес. Та й загалом склад потужніший. Окрім того, шанси самої збірної виграти Мундіаль доволі високі – на рівні збірної Португалії. Відтак саме уругвайці претендують на те, щоб виграти усі матчі в групі та вийти в плей-оф з першого місця.

Другим матчем в цей ігровий день стане протистояння Марокко та Ірану. Нещодавній суперник збірної України гратиме проти доволі потужної збірної Ірану. Це вже четвертий виступ на Чемпіонаті світу за останні 20 років для збірної Ірану. Окрім того, команда має доволі хороші результати в і Кубку Азії. А її гравці представляють як внутрішню першість, так і середняків і серед європейських клубів.

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Значно потужніше на їх фоні виглядає збірна Марокко. Особливо щодо підбору гравців. Хоча вони не мають достатньо досвіду виступу на турнірі такого масштабу – Марокко не могло пробитися на Чемпіонат світу останні п’ять разів.

Топ-матч першого туру та й загалом групової стадії Чемпіонату світу – матч збірних Іспанії та Португалії. Вони розпочнуть свою гру об 21:00. Збірна Португалії – чинний чемпіон Європи, у той час як іспанці – одні з трьох головних фаворитів Мундіалю. Це протистояння Кріштіану Роналду проти гравців мадридського "Реалу", з яким португалець виграв Лігу чемпіонів. Це буде матч, в якому букмекери очікують голів. А зважаючи на рівень гравців, голи мають бути феноменальні.

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Варто зазначити, що це 32-ий день, коли голодує український режисер Олег Сенцов, який незаконно перебуває у російській тюрмі. Як і ще 64 українських бранців Кремля.

Перед тим 14 червня на Донбасі російсько-окупаційні війська 33 рази вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, з яких 15 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм та 5 разів артилерію калібру 122 мм. Під час бойових дій минулої доби 2 військовослужбовці Об’єднаних сил загинули, 6 отримали поранення та були госпіталізовані.

У 2014 році в цей день після катувань терористами "ЛНР" помер активіст Євромайдану Олександр Решетнюк.