ЧС-2018 у Росії висміяли у дотепній пісні: "Ми знову наморщили м’язи заду"
Російський комік Семен Слєпаков записав нову глузливу пісню про Чемпіонат світу з футболу, що невдовзі стартує в РФ. Автор композиції поглузував з російської футбольної збірної, а також запропонував призначити новим її тренером лідера Чечні Рамзана Кадирова.
Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі Слєпакова.
Зазначимо, що у пісні також висміюється організація ЧС-2018 на тлі нестабільної економічної ситуації в Росії.
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"І хоч попсувала нас олімпіада, ми знову наморщили м'язи заду", – співає Слєпаков.
У пісні також звучать наступні слова:
"Всем очевидно, что грустный Черчесов
Конфетку не слепит из этих балбесов.
И если не предотвратим мы угрозу,
То вновь нас поставят в привычную позу.
Вы спросите, кто же нас выручить может?
Кто в столь короткие сроки поможет?
Кто сделает нас чемпионами мира?
Мое предложение – Рамзан Кадыров".
Варто наголосити, що в кінці пісні Слєпаков, пародіюючи акцент Кадирова, визнає, що навіть такий крок не допоможе збірній Росії.
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Дивіться відео з піснею Семена Слєпакова про ЧС-2018 у Росії: