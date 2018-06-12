ЧС-2018 у Росії висміяли у дотепній пісні: "Ми знову наморщили м’язи заду"

Російський комік Семен Слєпаков записав нову глузливу пісню про Чемпіонат світу з футболу, що невдовзі стартує в РФ. Автор композиції поглузував з російської футбольної збірної, а також запропонував призначити новим її тренером лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі Слєпакова.

Зазначимо, що у пісні також висміюється організація ЧС-2018 на тлі нестабільної економічної ситуації в Росії.

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"І хоч попсувала нас олімпіада, ми знову наморщили м'язи заду", – співає Слєпаков.

У пісні також звучать наступні слова:

"Всем очевидно, что грустный Черчесов

Конфетку не слепит из этих балбесов.

И если не предотвратим мы угрозу,

То вновь нас поставят в привычную позу.

Вы спросите, кто же нас выручить может?

Кто в столь короткие сроки поможет?

Кто сделает нас чемпионами мира?

Мое предложение – Рамзан Кадыров".

Варто наголосити, що в кінці пісні Слєпаков, пародіюючи акцент Кадирова, визнає, що навіть такий крок не допоможе збірній Росії.

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Дивіться відео з піснею Семена Слєпакова про ЧС-2018 у Росії: