ЧС-2018 в Росії: стало відомо, скільки українців мають квитки на матчі

На сьогодні квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде в Росії з 14 червня по 15 липня, придбали близько 6 тисяч українців.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-службу ФІФА.

"Ми можемо підтвердити, що близько 6 тисяч квитків були розподілені для українських уболівальників на сьогодні", – сповістили у ФІФА.

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До слова, в середині травня ця кількість становила 5,2 тисячі квитків.

При цьому в ФІФА не уточнили, з яких конкретно регіонів України купувалися квитки.

Зазначимо, що продаж квитків на матчі ЧС-2018 стартував у вересні 2017 року і триває досі.

Загалом станом на 7 червня було продано більше 2,4 мільйона квитків на матчі чемпіонату. Майже 872 тисячі квитків придбали вболівальники з Росії, 88,8 тисячі – зі США, 72,5 тисячі – з Бразилії, 65,2 тисячі – з Колумбії, 62,5 тисяч – з Німеччини, 60,3 тисячі – з Мексики, 54 тисячі – з Аргентини, 43,6 тисячі – з Перу, 40,2 тисячі – з Китаю, 36,3 тисячі – з Австралії, 32,3 тисячі – з Англії.

Згідно з підрахунками ФІФА, 54% квитків на матчі ЧС-2018 у Росії були придбані іноземцями.