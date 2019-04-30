Решения суда в деле "Приватбанка": какими могут быть последствия

После решения суда по "Приватбанку" очевидно одно: будет апелляция. До решения в апелляции ничего не изменится, но это вопрос времени. Рано или поздно это решение будет принято.

Первый вариант: национализацию признают незаконной

Все инстанции подтверждают решение административного суда и признают национализацию незаконной. Какие последствия?

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"Приватбанк" будет ликвидирован. Государство вернет себе ОВГЗ на сумму в 156 миллиардов гривен, которые были внесены в его капитал, но вынуждено будет выплатить порядка 132 миллиардов вкладчикам банка, в рамках Фонда гарантирования вкладов. Фактически, это будет эмиссия.

Хорошая новость, что обычно люди, получив возмещения, большую часть денег оставляют в новом банке. Правда, не понятно, как будут реагировать вкладчики в том случае, если ляжет крупнейший банк в системе и насколько сильный отток средств из банков это спровоцирует.

Не исключено при этом, что Коломойский получит право и на компенсацию. Ранее он заявлял о сумме в два миллиарда долларов. Украина потеряет возможность получить от Коломойского и Боголюбова компенсацию.



Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов

При таком решении локальных судов у Лондонского Суда не будет выбора и он закроет дело. В итоге, Коломойский и Боголюбов разморозят свои активы, а налогоплательщики лишаться возможности получить компенсацию. Выведенные из банка 5,5 миллиарда долларов простят.

Украина потеряет поддержку МВФ и других кредиторов. Национализация "Приватбанка" является важной частью реформ, которые осуществлялись под давлением кредиторов.

Такое решение поставит крест на сотрудничестве с МВФ. В результате это прямой путь к реальному дефолту. Сильному падению курса гривны и полноценному экономическому кризису. Итог: экономические потери оценить просто невозможно.

Второй вариант: мировое соглашение

Суть: под давлением потенциального признания национализации незаконной Коломойский вынудит государство пойти с ним на сделку. В итоге, дела в украинских судах будут закрыты по его инициативе, а Украина откажется от претензий в суде Лондона. "Приватбанк" останется в государственной собственности.

Итог: Украина отказывается от попыток компенсировать налогоплательщикам потери в размере 5,5 миллиардов долларов, которые страна понесла при спасении "Приватбанка". Реакция наших западных партнеров негативна, но предсказать ее до конца невозможно.

После решения суда было сделано несколько заявлений, как от ЕБРР, так и от американского посольства, в которых подчеркивалось, что справедливое наказание бывшим собственникам и компенсация крайне важны.

Не исключено, что программа поддержки Украины может быть также сорвана или заморожена.

Третий вариант: Украина выигрывает в апелляции

Украинские суды отклоняют требования Коломойского, а суд Лондона забирает активы Коломойского и Боголюбова в пользу государства Украины. Итог: "Приватбанк" остается государственным и работает, как и прежде. Государство получает активы на сумму порядка 2 миллиарда долларов.



Высокий суд Лондона – один из трёх высших судов Англии и Уэльса

При этом, активы должны быть проданы, что создает позитивную историю приватизации, потому как в данный момент у инвесторов нет интереса к тем активам, которые может им предложить Украины. Инвесторы получают позитивный сигнал сродни продажи "Криворожстали".

Есть еще наверняка много "средних" вариантов, но это основные. И да, мне трудно поверить, как третий вариант может быть реализован без политической воли. Политической воли первого лица.

Мы прекрасно понимаем, что суды в Украине продолжают принимать решения исходя из денег и политического давления. И не важно, кто в этом виноват. И да, судебная реформа не удалась. Но факт есть факт, без политической воли первого лица Украину ждет первый или второй вариант.

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И теперь очень важно, чтобы политическая воля отстаивать интересы Украины в противостоянии с Коломойским появилась у президента Зеленского.