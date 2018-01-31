Что на самоме деле грозит фигурантам "кремлевского списка"

Министерство финансов США 29 января представило так называемый "Кремлевский список" из 210 российских чиновников, депутатов, олигархов и окологосударственных компаний, причастных к коррупции и близких к Владимиру Путину.

Кремлевский список

Я этого дня ждал примерно так же, как дети ждут Нового года или дня рождения – множество подарков гарантировано!



В основной список Минфина США попали все российские миллиардеры, все руководство администрации президента и все члены правительства. Там также присутствуют самые заметные депутаты парламента, руководители 19 компаний с государственным участием, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.

В общем, там оказалось практически все окружение Владимира Путина.



Президент России Владимир Путин

Что будет дальше с этими людьми, пока точно не известно, но явно ничего хорошего. Конгресс теперь может ввести скопом против каждого из них или против всех свои санкции. Какими они будут – тоже решать конгрессменам. И тут открываются довольно интересные варианты.

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Сам факт попадания в этот список – весьма неприятный для большинства его фигурантов. Даже безо всяких санкций. В мире сейчас никто не станет вести серьезных дел с человеком, над которым США занесли свой меч. Ничего личного, простой инстинкт самосохранения. Никто с Вашингтоном ссориться не хочет.

Ну, например. Какой-то российский олигарх решил купить себе новую роскошную яхту. Приходит на верфь. А ему там говорят: извините, но вы в американском списке, а нам еще с США дела вести. Поэтому – нет. Ну или да, но в десять раз дороже, так как нам надо заложить в цену все возможные риски.

Или другое: собирается крупный чиновник устроить ребенка в английский университет, а ему указывают на дверь. Говорят: "Мы с коррупционерами не работаем, у нас тут приличное заведение".

Или еще серьезнее. Хочет фигурант списка получить кредит на развитие бизнеса. Но ни один банк не дает.

Никто не хочет заработать себе проблемы с американскими контрольными органами.

Но это только цветочки. Сначала просто перестанут давать визы в США и Европу. А там у российских олигархов вообще вся их жизнь – и дома, и виллы, и самолеты с яхтами. Потом и счета заморозят. А деньги все там! Все же знают, что в России их хранить очень опасно. Так можно остаться не только без новой яхты, но и без украденных денег!

Попадание в американский список делает человека токсичным для любой нормальной компании на Западе. С таким олигархом или чиновником будут иметь дела только колумбийские наркобароны и мафиози всех мастей. Но такой публики и в России хватает. На Запад фигуранты списка стремились как раз за приличным обществом, верховенством права и спокойной жизнью.

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Важен еще один момент. Ранее американцы говорили, что распространят действие своих санкций не только на людей в списке, но и на их родственников. Когда они не смогут учить детей и лечить родителей на Западе, когда санкции затронут самое дорогое – семью, вот тогда они, наконец, сообразят, что это все по-настоящему.



США и Россия

На самом деле, в дополнение к основному списку уже разработан и дополнительный, секретный. Кто именно состоит в нем, пока знают только очень немногие люди в Вашингтоне. В нем запросто могут оказаться родственники олигархов, на которых те переписали свои активы. Или же люди, вроде виолончелиста Ролдугина.

Этот человек, формально никак не связан с бизнесом и властью, но в реальности является хранителем личных миллиардов российского президента. Таким людям будет обиднее всего получить проблемы: они вроде ничего не воровали, решений не принимали, но окажутся в самой тяжелой ситуации.

Впрочем, у всех них останется шанс облегчить свое положение. Для этого надо будет рассказать американским следователям о преступлениях высшего руководства Кремля. Ну или о проделках других олигархов, депутатов и чиновников, не желающих сотрудничать с США.

Ну а главное, что дали понять американцы – это то, что все проблемы закончатся, если фигуранты списка избавятся от Владимира Путина и его режима.

Фактически, вся эта история – это призыв для них устроить небольшой дворцовый переворот.

Надо сказать, что сейчас такая перспектива кажется фантастикой. Против Путина с его армией, полицией, Росгвардией, ФСБ, прокуратурой и прочим никто не пойдет.

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Но когда российским олигархам припечет совсем сильно, то будут возможны самые разные варианты.

Свободные женщины Востока

В Иране в эти дни развивается невероятно интересная и важная история. Местная полиция арестовала уже двух женщин, которые осмелились протестовать против обязательного ношения хиджаба на улице и в общественных местах.

Последней арестованной стала 31-летняя Вида Мовахед. Она пришла на одну из центральных улиц Тегерана, взобралась на небольшой постамент, сняла с себя головной платок, нацепила его, как флаг, на палку, подняла ее над собой и спокойно стояла с непокрытой головой, пока ее не арестовали.

People in #Iran are asking for the whereabouts of the woman who took off her #hijab to protest the mandatory Islamic dress code using the hashtags #دختر_خیابان_انقلاب_کجاست and #Where_Is_She

She was reportedly arrested shortly after. #IranProtestspic.twitter.com/G6oKHIPA68 — Armin Navabi (@ArminNavabi) 18 січня 2018 р.

Однако за то время, пока ее никто не трогал, десятки прохожих сделали сотни фотографий этой смелой женщины, которые тут же разлетелись по иранскому сегменту интернета. Они даже попали на самый популярный в этой стране телеграм-канал Вахид-онлайн.

Подавляющее большинство пользователей соцсетей восхитились мужеством Виды Мовахед.

У молодежи она тут же стала настоящей героиней и символом борьбы против религиозного мракобесия.

К постаменту, с которого ее сняла полиция, иранцы понесли цветы. В самом Тегеране и в других городах страны примеру Виды начали следовать другие женщины и девушки. Отказ от ношения хиджаба стал общенациональным.

В Иране уже давно существует движение женщин, отказывающихся носить хиджабы во время вождения автомобиля. Они говорят, что машина – это частное пространство, а не общественное место, поэтому общие правила в ней работать не должны.

Но сейчас протест уже выбрался из-за руля: иранки требуют права одеваться по своему усмотрению в любое время и в любом месте. Для религиозных властей страны это настоящая головная боль.

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Когда они ввели обязательное ношение хиджаба после Исламской революции 1979 года, большого сопротивления не было. Все прошло сравнительно гладко. Муллы и аятоллы совершенно себе не представляют, что делать, если миллионы женщин одновременно решат снять с себя платки. Пересажать всех не получится. Штрафовать – тоже сложно.

Между тем, именно к этому все сейчас идет: все больше иранок, особенно молодых, считают хиджабы средневековым символом подавления и отказываются признавать это правило.

Я считаю, что они совершенно правы, и от души желаю этим смелым и решительным женщинам удачи в их борьбе! Свободу женщинам востока!