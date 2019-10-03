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      Что стало причиной падения гривны

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      Сезонное падение гривны началось
      Сезонное падение гривны началось / Pinterest

      Судя по всему, аномально крепкая гривна закончилась. И теперь мы видим как валютный рынок быстро отыгрывает потери. Межбанковский рынок уже приблизился к 25, черный – вообще вылетел выше 25,5.

      Почему? Для начала давайте поймем, почему гривна была крепкой. Даже излишне крепкой, как для сентября месяца.

      Изначально в этом году Украине благоприятствует мировая конъюнктура. Цены на украинский экспорт были высокие, цены на импорт – снижались. Это уже приятно для национальной валюты. Плюс, добавился фактор иностранного участия на внутреннем долговом рынке. В этом моменте должна заиграть тревожная музыка и все могут подумать о теории заговора, о пирамидах госдолга и другой чуши, которой любят кормить доверчивых обывателей.

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      Но никакой пирамиды нет. Потому что, с одной стороны, долговая нагрузка на Украину постоянно снижается. Если 2017 год мы начинали с отношением долга к ВВП на уровне 80%, то сейчас этот показатель составляет 55%. Это значительный прогресс. И рост долговой нагрузки, когда строят пирамиду, обычно выглядит с точностью до наоборот. С другой стороны, доходности постоянно снижаются. По мере того, как конкуренция иностранцев повышает спрос, а НБУ постепенно снижает ставку, падали и доходности размещения облигаций. Так что пирамиды нет. Но есть возвращение иностранцев на долговой рынок. И с начала года их зашло в страну уже на 4 млрд долларов.

      В итоге, гривна вошла в сентябрь в бодром расположении духа и хорошей форме. И мы не увидели начала осенней сезонности.

      Что помогало гривне осенью?

      С одной стороны, огромный оптимизм, который разделяли и инвесторы и общество. Потребительские настроения украинских покупателей близки к историческому максимуму, уровень доверия к власти – беспрецедентно высокий. Это не может не сказываться на курсе национальной валюты. Люди верят в чудо и это помогало гривне. Инвесторы видят пример Словакии, которая сделала реформы и это привело к укреплению ее валюты почти в 2 раза. В итоге, гривну покупали и покупали. Или, вернее, сказать, не продавали украинские игроки.

      И вишенка на торте – последний аукцион по размещению государственных облигаций в сентябре. Там Минфин предложил пятилетние облигации и неожиданно столкнулся с супер спросом. В итоге, иностранцы купили бумаги более чем на 500 млн долларов за один аукцион. То есть в страну за неделю зашло более чем 500 млн долларов. И даже учитывая активный выкуп НБУ, гривна на этом фоне подпрыгнула и дошла аж до 24,0. Очередная психологическая отметка.

      А что теперь?

      Минфин публично огласил, что больше не будет предлагать рынку самые длинные ОВГЗ, сроком 5 лет. А это значит, что вливания нерезидентов на валютный рынок в этом году будут минимальны.

      А что оптимизм? По нему тоже был нанесен удар. Его хорошо видно на графике еврооблигаций Украины. Они росли месяц за месяцев, показав впечатляющую динамику. Но потом приехала миссия МВФ и началось. Сначала дом Гонтаревой сожгли неизвестные поклонники одного известного человека. Потом вдруг оказалось, что Украина может пойти на компромисс с Коломойским. И инвесторы испугались. И отъезд миссии МВФ без заключения договоренностей тоже их не обрадовал. Не испугал, но заставил насторожится. А потом еще и Данилюк, тот человек, благодаря которому инвесторы восприняли победу Зеленского позитивно еще в апреле, подал в отставку и связал ее с влиянием Коломойского. Целый набор "приятных" новостей в сжатые сроки. И многие решили, что было бы неплохо зафиксировать прибыль после долгого периода роста. Это еще не распродажи, но уже и не оптимизм. Такие настроения не прошли и мимо локального рынка. И бизнес теперь тоже напрягся. Он все еще оптимистичен, но уже напряжен. Еще и на фоне информационного бардака, который породила гениальная коммуникация великих коммуникаторов от власти о формуле Штайнмайера.

      В итоге, экономические агенты получили сигнал, что больше гривна расти не будет. А значит можно покупать доллары, пока они дешевые. "Все побежали и я побежал". Пока что ситуация в экономике стабильная и далеко бежать смысла нет. Но за счет выноса к 24-м получился эффект сжатой пружины. И теперь гривна совершает прыжок назад вместо тихого отхода на подготовленные позиции.

      А как же оптимизм населения? Вроде он еще остается. Но. Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать.

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      Автор: Блог Соцмережі, Сергій Фурса, Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Долар-Гривня Гривня
      Джерело: Facebook
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