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      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор

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      Телевидение открывает глаза на политическую ситуацию
      Телевидение открывает глаза на политическую ситуацию / Фото из открытых источников

      Если вам нечего смотреть на ТВ – значит, вы просто не целевая аудитория. Но не спешите этому радоваться.

      В Украине телевизор остается главным источником информации для 70% населения. Это то самое большинство, для которого снимают контент и готовят рекламу. Потребительские запросы этого большинства – тот самый мейнстрим, под который подстраивают предложение.

      Если вы телевизор не смотрите, это значит лишь то, что вы угодили в меньшинство. Можно этим фактом гордиться. Можно бравировать тем, что телевизор у вас выполняет роль подставки под вазу. Но на деле это значит лишь то, что вы остаетесь миноритариями. В то время как ваше будущее определяет партия большинства.

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      Телемаркетологи способны рассказать о стране не меньше, чем социологи. Реакция на контент отслеживается ежедневно. Пол. Возраст. География. Контент, который не дает просмотры, исчезает из эфира. Безусловно, есть исключения – когда речь заходит о политическом контенте или том, что связано с интересами собственника. Но основная доля контента всегда учитывает запрос. И если вам кажется, что это вы махнули рукой на телевидение, то по факту это значит лишь то, что телевидение махнуло рукой на вас.

      Соцсети заронили в своих пользователей иллюзию, что именно они и есть норма. На самом деле – нет. Украина остается аналоговой страной, в которой самый дисциплинированный избиратель продолжает сидеть перед голубым экраном. И если вы хотите понять его картину мира – попробуйте как-нибудь сдуть пыль со своего телевизора.

      Вполне возможно, что вы найдете ответы на многие свои вопросы. Например, о том, почему вас нет в повестке кандидатов в президенты. Почему ваши запросы не находят в ней отражение. Почему то, что вам по душе – пользуется исчезающе малым спросом. И наоборот.

      Возможно, вы поймете, почему перед выборами никто с вами не говорит. Почему политическое меню состоит из блюд, которые вы не заказывали. Почему вам раз за разом приходится выбирать меньшее зло. И голосовать не столько "за" своего, сколько "против" откровенно чужих.

      Безусловно, можно гордиться тем, что меньшинство порой оказывается самым прогрессивным классом. Тем, что оно думает на перспективу и создает картинку будущего. Но на выборах все эти различия исчезают. Потому что ценность галочки в бюллетене не зависит от того, чья именно рука ее ставит. Равно как не имеет значение и то, из какого именно бумажника достают купюру, чтобы оплатить ею товар.

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      Иногда, чтобы понять страну, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор. Он отрезвляет.

      Автор: Блог Медіа, Павло Казарін
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Президентські вибори 2019
      Джерело: Крым.Реалии
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