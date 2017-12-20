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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чубаров гостро виступив проти Білорусі як майданчика для переговорів з Росією про Донбас

14:05, сьогодні 1832 Читать новость на русском
Рефат Чубаров
Рефат Чубаров

Білорусь не може бути посередником і місцем переговорів між Україною та Росією щодо окупованого Донбасу.

Причиною цього є те, що Білорусь не підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації з дотриманням прав людини в анексованому Росією Криму. Про це з трибуни Верховної ради заявив депутат та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Читайте також: Росія та її сателіти: хто голосував проти резолюції ООН щодо Криму

"Хочу звернути нашу спільну увагу на позицію Білорусі при голосуванні. Білорусі, яка позиціонує себе як країну, що нібито забезпечує майданчик для діалогу і зустрічей заради припинення російської агресії. Абсолютно впевнений, що ми повинні запропонувати іншу країну для організації переговорів з метою забезпечення територіальної цілісності України і припинення агресії РФ", – заявив Чубаров.

Окрім того, він запропонував "прийняти до особливої уваги наші взаємини з Білоруссю, Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Узбекистаном та Таджикистаном, які об'єдналися навколо Росії, країни-агресора, і виступили з ганебної позицією, проголосувавши проти резолюції".

Варто зазначити, що російські окупанти висловили незадоволення резолюцією Генасамблеї ООН щодо Криму

Теги: Новини України Новини політики Рефат Чубаров Анексія Криму ООН Білорусь
Джерело: 24 Канал
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