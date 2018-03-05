Чубаров пояснив, чому сучасна російська зброя в Криму не завадить деокупації

Росія продовжує звозити до анексованого Криму нову потужну зброю, зокрема, зенітні ракетні комплекси С-400 "Тріумф", але це аж ніяк не завадить звільненню півострова і поверненню його Україні.

Таку думку висловив глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає Крим. Реалії.

"Дійсно, росіяни наповнили півострів всім сучасним озброєнням, яке у них є зараз. Їхні зенітно-ракетні системи здатні завдати шкоди країнам-членам НАТО – Болгарії, Румунії і Туреччині. Але говорити про те, що це створює перешкоди, які неможливо подолати в контексті деокупації Криму, я б не став", – сказав Чубаров.

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Глава Меджлісу зазначив, що, зокрема, через те, що на Росію в усіх напрямках активно тиснуть міжнародні партнери України. Велику роль у тиску відіграють економічні санкції.

Нагадаємо, Росія активно завозить в Крим нові типи озброєння. Зокрема, на початку 2018 року РФ почала розгортати там системи С-400 для "захисту від повітряних загроз з боку України".