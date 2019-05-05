Чубаров розповів, як окупанти брешуть про "рекордне" кримськотатарське свято у Криму
Представники окупаційної влади Криму заявляли, що організоване ними кримськотатарське свято Хидирлез відвідало понад 55 тисяч осіб. Число гостей, які прибули на свято. Однак насправді ніякої "рекордної кількості" відвідувачів не було – проросійська влада реальних цифр не називає, фото та відео не показує.
Дані окупантів про нібито рекордну кількість гостей на "своєму" заході, що відбувся 4 травня, є перебільшеними, заявив голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, пише видання "Крим.Реалії".
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Організовуючи Хидирлез, окупанти намагаються показати масовість кримських татар хоча б десь. Колись масштабне всекримське свято стало заходом на території одного району.
У цьому році, як зазначають наші активісти, проведення Хидирлеза окупаційною владою було найменшим з точки зору учасників. Як завжди, туди зганяли бюджетників,
– сказав Чубаров.
Він наголосив, що це черговий пропагандистський захід. В очах кримських татар він не відіграє тієї ролі, яку відігравав до окупації Криму Росією.
"55 тисяч – це перебільшено. Думаю, там йшлося про кілька тисяч людей. Організатори уникають фото і відео-матеріалів, які давали б такий огляд по всій території проведення Хидирлеза", – сказав голова Меджлісу.
Окрім того, Чубаров назвав "маячнею" озвучену окупаційною владою інформацію про нібито масовий приїзд на Хидирлез мусульман з Херсонської області. Заходи з нагоди кримськотатарського свята проводили у Генічеському районі Херсонської області.
Що таке Хидирлез?Одне з найбільших свят у тюркських народів, святкування якого в XIX столітті тривало три дні. Відзначається 6 травня як день, в який пророки Хідр (аль-Хідр) і Ільяс (Ілля) зустрілися на землі. В обрядах простежуються риси стародавньої скотарської традиції. Після анексії Криму представники Меджлісу кримськотатарського народу відмовилися брати участь у святкуваннях Хидирлезу на території півострова. Утриматися від таких святкувань вони також закликали і своїх співвітчизників в анексованому Росією Криму.