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      Чубаров розповів з ким представники кримських татар підуть на вибори до Верховної Ради

      25 Читать новость на русском
      Рефат Чубаров
      Рефат Чубаров / 24 Канал

      Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що він та національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв провели консультації з представниками шести політичних партій, частина з яких вже внесла до своїх списків представників кримських татар.

      Чубаров наголосив, що представників кримських татар, які балотуються до Верховної Ради за списками різних проукраїнських та проєвропейських партій, об'єднує одна мета – деокупація Криму та майбутнє України в ЄС і НАТО, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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      Представництво кримських татар в декількох партіях, які йдуть в одному напрямку, – це те, що ми сприймаємо як позитив,
      – сказав Чубаров.

      Він зауважив, що у списках партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка будуть представлені кримські татари – Мустафа Джемілєв і заступник глави Меджлісу Ахтем Чійхоз. У списках партії "Українська стратегія", яку очолює прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, – перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джаппарова. У партії "Голос", яку очолив Святослав Вакарчук – буде два представники кримських татар. На третій позиції у списках партії "Сила і честь" Ігоря Смешка буде сам Чубаров.

      Лідер Меджлісу кримськотатарського народу повідомив, що наразі тривають консультації про включення до списків представників кримських татар зі ще однією партією.

      Раніше Чубаров заявляв, що у списках "Опозиційної платформи" представників кримських татар немає, як і у "Батьківщині", однак там є представники Криму.

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      Теги: Новини України Новини політики Кримські татари Рефат Чубаров Новини Криму Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Партія Голос Європейська солідарність Партія Сила і честь Партія Українська стратегія
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