Чубаров розповів з ким представники кримських татар підуть на вибори до Верховної Ради
Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що він та національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв провели консультації з представниками шести політичних партій, частина з яких вже внесла до своїх списків представників кримських татар.
Чубаров наголосив, що представників кримських татар, які балотуються до Верховної Ради за списками різних проукраїнських та проєвропейських партій, об'єднує одна мета – деокупація Криму та майбутнє України в ЄС і НАТО, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Важливо! У Росії минуло засідання щодо політв'язня Бекірова: він провів 12 годин без їжі та меддопомоги
Представництво кримських татар в декількох партіях, які йдуть в одному напрямку, – це те, що ми сприймаємо як позитив,
– сказав Чубаров.
Він зауважив, що у списках партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка будуть представлені кримські татари – Мустафа Джемілєв і заступник глави Меджлісу Ахтем Чійхоз. У списках партії "Українська стратегія", яку очолює прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, – перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джаппарова. У партії "Голос", яку очолив Святослав Вакарчук – буде два представники кримських татар. На третій позиції у списках партії "Сила і честь" Ігоря Смешка буде сам Чубаров.
Лідер Меджлісу кримськотатарського народу повідомив, що наразі тривають консультації про включення до списків представників кримських татар зі ще однією партією.
Раніше Чубаров заявляв, що у списках "Опозиційної платформи" представників кримських татар немає, як і у "Батьківщині", однак там є представники Криму.
Вибір редакції
-
Кваліфікація Євро-2020: відео голів та результати матчів 8 червнясьогодні , 00:22
-
Авто поліції на шаленій швидкості наїхало на 10-річного хлопця у Конотопі: відео моменту ДТПсьогодні , 00:20
-
Головні новини 8 червня: напад на оператора 24 каналу, авто поліції збило дитину у Конотопі8 червня , 22:07