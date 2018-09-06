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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Чубаров вимагає скликати РНБО через хімвикид у Криму

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Рефат Чубаров вимагає скликати РНБО через хімічне забруднення в окупованому Криму
Рефат Чубаров вимагає скликати РНБО через хімічне забруднення в окупованому Криму / фото з відкритих джерел

Глава Меджлісу кримськотатарського народу та народний депутат України Рефат Чубаров вимагає провести спеціальне засідання РНБО та обговорити ситуацію із хімічним викидом, який трапився на окупованому Росією півострові.

Про це Чубаров написав на своїй сторінці у Facebook.

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Навмисне знищення російськими окупантами навколишнього середовища Криму вимагає негайного засідання РНБОУ,
– наголосив Рефат Чубаров.

Він додав, що таке засідання необхідне для того, щоб обговорити спільну консолідовану позицію та подальші дії України і світових організацій щодо ситуації, яка сталася в окупованому Криму.

Додамо, що українська омбудсвумен Людмила Денісова повідомила, що хімвикид у Криму може стати загрозою для Європи. Вона передала своє звернення щодо ситуації на півострові представникам ООН.

Нагадаємо, у місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада замовчувала надзвичайну ситуацію.
У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція.
3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.
4 серпня російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титанові інвестиції" закрили на два тижні.

Теги: Новини України Новини політики РНБО Рефат Чубаров Хімвикид в Армянську Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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