Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента

Несколько дней подряд в секторе Газа вспыхнуло очень яркое противостояние между Израилем и палестинцами. Строго говоря, большой новости в этом нет. Что-то подобное там тянется тысячелетиями, но в данном случае в очередном раунде противостояния оказалась замешана Россия.

Активная фаза началась еще на выходных. Израильтяне ночью забросили в сектор Газа группу спецназа, которая должна была убить одного из лидеров военного крыла движения ХАМАС.

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Израильтяне такого рода операции проводить умеют, но в этот раз "что-то пошло не так". Миссию свою они выполнили – Нуреддин Салям Барак отправился в рай, но при этом спецназовцев обнаружили. Начался бой, в ходе которого был убит один израильский офицер и несколько боевиков-палестинцев.

Остальные израильтяне эвакуировались, но на этом история не закончилась. Вместо тихой операции у них получилась очень громкая, поэтому ХАМАС решил, что надо ответить.



Палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа

Боевики запустили в сторону Израиля как минимум 300 неуправляемых ракет и мин. Впрочем, от них никакого серьезного ущерба не было. Система ПРО "Железный Купол" успешно перехватывает все ракеты, несущие потенциальную угрозу. С израильскими технологиями сделать это совсем несложно: палестинские ракеты, как правило, самодельные - кривые, косые и медленные.



Тактическая система противовоздушной обороны "Железный купол"

А вот израильские, напротив, очень точные и смертоносные. Авиация сразу же нанесла удары по множеству объектов в секторе Газа, уничтожив, например, здание местного телевидения. Те, кто следит за ситуацией на Ближнем Востоке, знают, что в технологическом плане Израиль на порядок выше своих оппонентов, они абсолютно ничего не могут ему противопоставить.

Но сейчас вот произошло кое-что необычное. Палестинцы впервые, на моей памяти, применили против израильской цели противотанковый комплекс российского производства – "Корнет". Это уже не самодельная труба с динамитом, а довольно серьезное оружие. Последние модификации даже оснащены лазерной системой наведения. Такой ракетой при определенных навыках и танк можно сжечь.

В этот раз палестинцы выстрелили по автобусу, в котором ехали израильские солдаты. Они попали – автобус сгорел. Внутри, к счастью, никто не погиб, но один человек получил очень серьезные ранения, сейчас он в критическом состоянии.

Теперь возникает законный вопрос: откуда у палестинских боевиков в секторе Газа взялось столь серьезное оружие? Напрямую Россия его поставлять не будет – это невозможно как политически, так и логистически. Сектор Газа находится в израильской блокаде, а значит легально завезти туда что-то военное очень сложно.

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Скорее всего, боевики получили эти "Корнеты" из Сирии, Иордании или Турции. Эти три страны закупали подобные комплексы для своих нужд, но с Израилем у них отношения очень плохие. Особенно у Сирии и Турции.



Росийский противотанковый комплекс "Корнет"

В любом случае, очень интересно, как и где исламисты и террористы получили доступ к довольно современным российским противотанковым комплексам. Думаю, Израиль займется теперь выяснением этого вопроса.

Дело очень серьезное. В прошлом израильским БТРам и танкам можно было не бояться палестинцев и их оружия. Они спокойно въезжали в сектор Газа и делали там все, что хотели. Сейчас же придется быть очень осторожными – "Корнет" это не шутка.

Таким образом, мелкий инцидент с участием израильского спецназа показал, что ХАМАС активно вооружается к следующей войне против Израиля. Теперь одной из главных задач Иерусалима станет поиск и ликвидация склада с "Корнетами". Если такой склад, конечно, существует. Поэтому, думаю, противостояние в секторе Газа закончится ещё нескоро.

Знакомьтесь, Пыня!

В самой же России пару дней назад произошло мелкое, но, как мне кажется, показательное событие. В далекой захолустной Перми привязали к столбу одетого в тюремную робу Владмира Путина с надписью "вор" на лбу.



Чучело Путина в Перми

В этот раз, правда, у столба оказался не сам президент РФ, а всего лишь его чучело. Но все равно, даже в Москве такие акции проходят нечасто, а в провинции - и подавно. Еще один момент: прохожих это чучело не возмущало, никакого сочувствия к Путину они не демонстрировали. Более того, все смеялись и фотографировались с чучелом.

Когда эту инсталляцию увидели полицейские, они пришли в ужас и начали задерживать тех, кто фотографировался с привязанным к столбу псевдо Путиным. Потом, правда, отпустили, поскольку так и не придумали, в чем их можно обвинить.



Президент РФ Владимир Путин

Впрочем, дело все равно завели. И даже арестовали одного из сотрудников местного штаба Навального – Александра Шабарчина. И поскольку он, формально, никаких преступлений не совершал, власти решили отправить его в армию – сейчас он в военкомате. Сам он говорит, что не проходит по здоровью, но его, думаю, запросто там вылечат.

Как бы то ни было, в этой акции был один забавный момент: ещё одна надпись на чучеле Путина гласила: "Военный преступник Пыня В.В." В Украине этот мем не очень известен, тут Путина чаще называют "ла-ла-ла-ла". В российском же интернете за Пыню шла настоящая война между сторонниками и противниками Путина.

Ватные блогеры по заказу Кремля придумали собирательный образ своего врага – ничтожного, жалкого, изнеженного интеллигента, висящего на шее у родителей без любви и без работы. Назвали его "Пыня" и вложили огромные деньги в раскрутку этого образа сторонника оппозиции. Но что-то пошло не так. Создатели мема наделили его лицом, очень похожим на президентское. Да и имя "Пыня" созвучно фамилии "Путин". В результате образ мерзкого, гадкого и бесполезного паразита, в который вложены деньги Кремля, приклеился к его хозяину!

Оппозиционеры стали называть "Пыней" Путина, что вызвало дикую, безумную ярость кремлевских блогеров и политтехнологов. У них угнали образ, над которым они кропотливо работали несколько лет.

На просторах интернета долго шла война за Пыню. Любители Путина все мечтали венуть ему изначальное значение и даже обвиняли Украину в воровстве Пыни. Но акция в Перми уже окончательно приклеила это прозвище к российскому президенту. Теперь для всех россиян он будет Пыня В. В. – вор и военный преступник.

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Эта новость была бы неполной без последней информации о так называемых выборах в России. В далекой Хакасии, где Монголия ближе Москвы, этот самый Пыня потерпел очередное крупное поражение. Все усилия власти по недопущению победы кандидата-коммуниста провалились.

Не помогает уже ни пропаганда, ни огромные деньги, ни массовые фальсификации, ни столичные политтехнологи. В провинции народ все больше и больше ненавидит власть. И я думаю, что это очень хорошо!