Чудес не буває, – Вітренко сказав, скільки коштуватиме газ в 2020 році

За підрахунками "Нафтогазу", ціна на газ для українців у січні 2020 року у порівнянні зі січнем 2019 року буде нижчою на 12 – 13%.

Про це в ефірі 24 каналу сказав заступник голови НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко та пояснив: "Однак, якщо порівнювати ціну з січня 2020 року з груднем 2019 року, то ціна зросла. Чому ціна знизилась з січня 2019 року? Тому що ринкова ціна оптова, європейська, значно знизилась, якщо дивитись на ціни, які є зараз, у порівнянні з цінами січня 2019 року".

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Також, за його словами, на це вплинув курс долару, який дуже сильно знизився.

На запитання ведучого, чому ціна на газ в січні буде вищою, ніж в грудні, якщо гривня продовжує знижуватись і ціна на світових ринках газу продовжує падати, Вітренко відповів: "Насамперед з 1 січня скасовується цінове, фактично, регулювання, тобто за зобов’язаннями перед МВФ. З 1 січня уряд вже не встановлює ціни за так званими спеціальними обов’язками, тобто ми переходимо до більш європейського ціноутворення, скажімо так".

Якщо бути чесними з людьми, то тут чудес не буває,

– наголосив заступник голови "Нафтогазу".

"Ми казали у 2015 році, що ми отримаємо таку ситуацію, яку ми отримали у 2019 році зі закінченням транзиту, і нам потрібно до цього готуватися, і для цього треба збільшувати власний видобуток, і зменшувати неефективне споживання. Якби це ми все робили з 2015 до 2019 року, то у 2020 році ми б вже не імпортували газ, а експортували. А тому ціна була б набагато нижчою, але це була б ринкова ціна. Тобто ми знали, що колись ми перейдемо на ринкову ціну і завдання уряду, "Нафтогазу" і всіх причетних мало бути в тому, щоб ринкова ціна була нижчою", – сказав він.

За його словами, уряд не має абстрагуватись від цього, він має створювати такі умови, щоб ринок був ефективнішим і ринкова ціна забезпечувала конкурентоздатність української економіки з одного боку, а з іншого боку – підвищувала стандарти життя українців, які цей газ споживають. Але, на жаль, з 2015 до 2019 року було більше розмов, ніж конкретних дій.

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