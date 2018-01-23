"Чудо-жінка 2" боротиметься з харасментом під час зйомок

В кінематографі, схоже, що справді наступає нова ера. Другу "Чудо-жінку" зніматимуть з урахуванням новим рекомендацій проти сексуальних домагань та дискримінації.

Такий офіційний лист для знімальних команд склала Гільдія продюсерів США, повідомляє The Verge.

20 січня представники Гільдії зробили заяву, що першим фільмом, знятим за всіма нижчепереліченими рекомендаціями, стане сіквел "Чудо-жінки", прем’єра якого запланована на 13 грудня 2019 року.

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Як пишуть у виданні, у числі рекомендацій можна знайти тренінг з боротьби зі сексуальними домаганнями для всієї знімальної групи; рекомендації з наявності довірених осіб (бажано обох статей), до яких завжди можна звернутися за допомогою; уважне ставлення продюсерів до обстановки в команді; обов'язковий розгляд всіх скарг на непристойну поведінку і домагання.

У рекомендаціях також зазначено, що повідомлення про сексуальні домагання слід вислуховувати з увагою і співчуттям, "враховуючи, однак, що сам звіт не означає провину".

З повним списком рекомендацій можна ознайомитися тут.