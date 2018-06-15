Чудо-жінка 2: з’явилися перші кадри фільму

У 2019 році на екрани вийде друга частина супергеройського фільму "Чудо-жінка 1984". Першими кадрами зі знімального майданчика поділилася Галь Гадот, яка виконує головну роль у стрічці.

На фото видно, як Гадот стоїть в оточенні старих кольорових телевізорів. Дія фільму відбуватиметься в 80-ті роки минулого століття.

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Також на перших кадрах можна побачити актора Кріса Пайна, який виконує роль капітана Тревора, коханого Чудо-жінки.

Видання Daily Mail виклало знімки із знімального майданчика, на яких зображена Галь та Кріс. Актори були одягнені у стилі 80-х: на Гадот піджак з широкими плечами, а на Крісу – бомбер та поясна сумка.

Кріс Пайн та Галь Гадот

Режисером другої частини стала Патті Дженкінс, яка працювала над першим фільмом.