Чудова гра Михайлюка дозволила "Лейкерс" здолати "Оклахому" в овертаймі: відео

Український захисник Святослав Михайлюк взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА за свою команду "Лейкерс". Клуб із Лос-Анджелеса в непростій грі обіграв "Оклахому".

Оклахома – Лейкерс 128:138 OT (39:27, 24:40, 33:28, 26:27, 6:16)

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У стартовій чверті "Оклахома" заволоділа ініціативою й пішла у відрив +17. Однак до середини другої 12-хвилинки "Лейкерс" відставання не тільки скоротили, але й зуміли вперше вийти вперед у матчі. Після цього команди по черзі захоплювали лідерство й не дозволяли одна одні відірватися.

У четвертій чверті "Лейкерс" спробували піти у відрив та вирвати перемогу +3, однак "Оклахома" зрівняла рахунок та перевела матч в овертайм. В овертаймі "Лейкерс" не залишили шансів господарям паркету. Гості перемогли 6:16 та виграли непростий поєдинок.

Українець Святослав Михайлюк провів на паркеті 18 хвилин і 39 секунд. За цей час він набрав 7 очок, зробив 4 підбирання, зробив 1 результативну передачу і 3 рази сфолив. Михайлюк реалізував 2 з 6 триочкових кидків і 1 штрафний. Коефіцієнт його корисності склав 14.

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