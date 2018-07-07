Чумацький Шлях зіштовхнувся з іншою галактикою, – вчені

8 мільярдів років тому Чумацький Шлях пережив "лобове зіткнення" з іншою галактикою. До таких висновків дійшли астрономи з Кембріджського університету.

Про це пише Naked science, передає dt.ua.

На такі висновки вчених наштовхнули дані, отримані телескопом Gaia. Астрономи звернули увагу на групу зірок, що рухалися не так, як більшість зірок у Галактиці. Зірки цієї групи утворюють область довгастої форми — "Сосиску Gaia".

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Тож вчені припускають, що зустріч Чумацького Шляху з "Сосискою Gaia" була однією з найдраматичніших. Її маса становить понад 10 мільярдів мас Сонця (приблизно вдесятеро легше Чумацького Шляху), і від неї в нашій Галактиці залишилися як мінімум 8 зоряних скупчень.

Комп'ютерні симуляції зіткнення показали, що зірки "Сосиски" опинилися на витягнутих орбітах навколо центру Чумацького Шляху і поступово були поглинуті його диском.

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