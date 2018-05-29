Чутки: Apple готує пристрій Star на процесорах власного виробництва

Під кінець 2018 року компанія Apple планує випустити тріо нових смартфонів: iPhone з великою діагоналлю, оновлений смартфон iPhone X, а також бюджетна модель компанії.

Про це повідомляє 9to5mac.

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Окрім того, Apple активно готується до переводу комп’ютерів на процесори власного виробництва. Раніше компанія використовувала чіпи виробництва компанії Motorola, а зараз в MacBook вбудовані процесори від компанії Intel. В Apple повідомляють, що вже до 2020 року корпорація остаточно переведе всі ноутбуки та десктопи на фірмові чіпи. Одним з перших девайсів, який отримає новий процесор може стати пристрій, які отримав кодову назву Star.

Проект Star на даний момент знаходиться на стадії прототипу. Безпосередньо виробництвом займається китайський гігант Pegatron, який виробляє й інші пристрої на платформі iOS. Невелику кількість пристроїв відправили в Купертіно для тестування співробітниками Apple як мінімум в січні цього року.

Новинці приписують сенсорний екран, слот для SIM-карт, GPS, компас, водостійкість, а також EFI (Extensible Firmware Interface) – систему завантаження, яка використовується в комп'ютерах Mac. Це дозволяє припустити, що мова йде про перший Mac на базі фірмового ARM-процесора.

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Новий пристрій також позиціонується як приклад абсолютно нового сімейства пристроїв з операційною системою, похідною від iOS. З огляду на те, що ARM-процесори вже підтримують LTE і GPS, це може бути аналог Asus NovaGo, HP Envy x2 і Lenovo Miix 630.

Марк Гурман з Bloomberg повідомляє, що новим девайсом може стати недорогий iPhone, схожий на iPhone X.

I’m told this “N84” device is actually the low-cost LCD iPhone that looks like an iPhone X. https://t.co/KU0xhfkkHe https://t.co/YqiGMLHacb — Mark Gurman (@markgurman) 26 травня 2018 р.

Ще одним доказом роботи компанії над пристроєм можна вважати недавній патент Apple. Повідомляється, що в Купертіно працюють над "живим шарніром" для своїх майбутніх ноутбуків. Судячи з опису, у таких ноутбуків не буде петель, а відповідна частина корпусу буде гнучкою, що дозволить ноутбуку підтримувати конструкцію. Ідея схожа на ту, яка використовується в Microsoft Surface Book, але, судячи з усього, на відміну від рішення Microsoft, розробка Apple має на увазі єдину конструкцію без можливості від'єднання планшетної частини.



Патент шарнірів для нового пристрою Apple

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Варто зазначити, що над цією концепцією Apple працює ще з 2013 року, але поки неясно, коли вона з'явиться в серійних продуктах і чи з'явився взагалі.