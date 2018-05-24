Lenovo Z5 здивує надзвичайною автономністю, – джерела

Віце-президент Lenovo Чанг Чен продовжує ділитися подробицями про майбутній смартфон Lenovo Z5. Цього разу він повідомив, що новинка зможе працювати 45 днів в режимі очікування від повного заряду акумулятора.

Про це повідомляє 4pda.ru.

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Який об’єм матиме батарея Lenovo Z5 наразі не поавдомляється, проте вже найближчим часом компанія-виробник повідомить остаточну дату прес-конференції, на якій розкриють всі подробиці про новинку.



Lenovo Z5 зможе працювати 45 днів в режимі очікування

Раніше повідомлялося, що Lenovo Z5 виробник зробить відразу чотири технологічних прориви. Першим повинен стати безрамковий екран, який займає 95% площі передньої панелі. Другим – виявиться вбудований накопичувач рекордного об’єму – 4 ТБ. Третім, судячи з усього, буде камера, а автономність девайсу, вочевидь, стане четвертою особливістю, про яку раніше нічого не повідомлялося.

За останніми чутками, презентація Lenovo Z5 запланована на 14 червня.