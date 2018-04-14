Чутки: невдовзі можуть презентувати iPhone X в золотому кольорі

FCC (Федеральна комісія зі зв'язку) підтвердила, що невдовзі на ринок вийде iPhone X в кольорі Blush Gold. Наразі його активно готують до релізу.

Про це повідомляє FCC.

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У мережу потрапили фотографії iPhone X в новому золотому кольорі. Він виглядає точно так само, як описувалося раніше в ряді витоків. Більшість фотографій датується вереснем або жовтнем 2017 року. А номер моделі – A1903. Поточні версії iPhone X позначені моделями A1865, A1901 і A1902.



В мережі з'явилися фото iPhone X в золотому кольорі

Швидше за все, чутки про новий флагман підтвердилися. Залишилося тільки дочекатися офіційної дати релізу iPhone X в кольорі Blush Gold.