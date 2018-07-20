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Чутки: операційна система Fuchsia невдовзі замінить Android

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Fuchsia OS невдовзі замінить Android
Fuchsia OS невдовзі замінить Android / Фото з вільних джерел

Компанія Google вже два роки працює над експериментальною Fuchsia OS. Операційну систему розробляють для використання на різних пристроях: від ноутбуків до смартфонів і невдовзі вона може повністю замінити Android.

Про це повідомляє Gizchina.

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Нещодавно корпорація Google анонсувала сумісність новинки з масою Android-додатків і згідно з останніми даними, вона здатна повністю витіснити "зеленого робота" з екранів мобільних пристроїв вже через кілька років.

Команда розробників Fuchsia збирається замінити Android – операційну систему, на якій працюють три чверті смартфонів світу. На умовах анонімності повідомляється, що це може статися вже протягом п'яти років,
– повідомляє видання Bloomberg.

За наявною інформацією, компанія Google планує використовувати Fuchsia OS на смартфонах, розумних колонках, електроніці, яка носиться, та інших пристроях вже через три роки. В майбутньому ж кожен ґаджет пошукового гіганта перейде на дану ОС. Варто зазначити, що вона легко адаптується до екранів з різними діагоналями і підтримує голосове управління. Принципова відмінність нової операційки від Android полягає в тому, що Fuchsia не використовує код Linux і Java, а це захистить розробників від можливих патентних розглядів.

Операційна система Fuchsia може невдовзі замінити Android
Операційна система Fuchsia може невдовзі замінити Android

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Втім, представники самої Google вже спростували п'ятирічний термін переходу на Fuchsia в інтерв'ю виданню CNET. Але з огляду на, що компанія спростувала тільки терміни, але не факт розробки, в майбутньому цілком можна очікувати появу пристроїв на базі перспективної ОС.

Нагадаємо, у зв'язку c нещодавнім антимонопольним скандалом, Єврокомісія оштрафувала Google на рекордну суму в 5 мільярдів доларів. Це може змусити компанію переглянути свої плани на розвиток Android.

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Теги: Google Техно Android Інтернет
Джерело: 24 Канал
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