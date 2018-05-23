Чутки: PlayStation 5 може отримати процесор AMD Ryzen

З’явилася інформація, що японська компанія Sony активно працює із мікропроцесорною архітектурою AMD Ryzen для поліпшення характеристик власної ігрової консолі PlayStation 5.

Про це повідомляє wccftech.

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За інформацією сайту Linux Phoronix і Digitalgroup компанії Eurogamer, провідний розробник Sony Computer Entertainment витрачає багато часу на технологію znver1. Це технологія підтримки архітектури AMD Zen в LLVM (Low Level Virtual Machine – спосіб запускати додатки з однієї платформи на іншій). І це дуже цікаво, адже поточна версія PlayStation 4 побудована не на AMD Ryzen. Це змушує припустити, що нова консоль отримає новий процесор.

Відзначимо, що подібні чутки вже циркулюють деякий час, проте точних даних поки немає.

Передбачається, що PlayStation 5 не з'явиться раніше 2021 року, тому варто запастися терпінням. До слова, за чутками Sony PS5 буде використовувати 8-ядерний процесор Zen і графічний процесор Navi.