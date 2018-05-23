Чутки: PlayStation 5 може отримати процесор AMD Ryzen
З’явилася інформація, що японська компанія Sony активно працює із мікропроцесорною архітектурою AMD Ryzen для поліпшення характеристик власної ігрової консолі PlayStation 5.
Про це повідомляє wccftech.
За інформацією сайту Linux Phoronix і Digitalgroup компанії Eurogamer, провідний розробник Sony Computer Entertainment витрачає багато часу на технологію znver1. Це технологія підтримки архітектури AMD Zen в LLVM (Low Level Virtual Machine – спосіб запускати додатки з однієї платформи на іншій). І це дуже цікаво, адже поточна версія PlayStation 4 побудована не на AMD Ryzen. Це змушує припустити, що нова консоль отримає новий процесор.
Відзначимо, що подібні чутки вже циркулюють деякий час, проте точних даних поки немає.
Передбачається, що PlayStation 5 не з'явиться раніше 2021 року, тому варто запастися терпінням. До слова, за чутками Sony PS5 буде використовувати 8-ядерний процесор Zen і графічний процесор Navi.