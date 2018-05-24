Чутки: Xiaomi Mi7 отримає ряд суттєвих відмінностей від Mi8

Незважаючи на швидкий анонс Xiaomi Mi8, компанія активно працює над Mi7, який повинен стати більш доступною альтернативою флагманському смартфону. В мережі вже з’явилися перші ймовірні зображення Mi7, які розкривають відмінності між двома новинками.

Про це повідомляє 4pda.ru.

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Так, обидва пристрої отримають екран із вирізом біля верхнього краю та подвійну вертикальну основну камери. При цьому на рендерах Xiaomi Mi7 добре помітний тильний сканер відбитків пальців на задній кришці і 3,5-мм аудіороз'єм на нижньому торці. Саме ця деталь робить витік сумнівним, оскільки Xiaomi ще в минулому році відмовилася від 3,5-мм аудіоджеків.



Ймовірні зобрження Xiaomi Mi7

Одночасно в мережі з'явилися чотири фотографії смартфона, який джерело назвало Xiaomi Redmi 6. Апарат відрізняється безрамковим дизайном і вирізом в дисплеї. Однак при найближчому розгляді верхнього краю можна виявити, що перед нами Redmi 5 з штучної накладкою у вигляді вирізу, яка приховує частину екрану.



Фейкові зображення Xiaomi Mi7, які видають за правдоподібні

Також видання SlashLeaks опублікувало технічну інформацію про смартфон Xiaomi M1804C3DE. Апарат працює в більшості мобільних мереж, оснащений подвійним слотом для SIM-карт і має 5,45-дюймовий екран. Розміри нового смартфону 147,46 х 71,49 х 8,3 міліметра, а ємність акумулятора становить 3 000 міліампер годин.



Характеристики Xiaomi Mi7 (M1804C3DE)

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Варто зазначити, що Xiaomi представить ряд новинок вже 31 травня, але навряд компанія покаже Xiaomi Mi7.