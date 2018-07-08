Citroen розробила окуляри, що рятують від поширеної хвороби у транспорті

Компанія Citroen створила окуляри, які призначені для поїздок у транспорті. Пристрій, який назвали Seetroen, може допомогти побороти дуже поширену недугу – так звану морську хворобу або хвороби руху, яку відчувають у транспорті дуже багато людей.

Про це сказано на YouTube-каналі розробника.

Як відомо, чимало людей під час поїздок у транспорті відчувають нудоту та запаморочення. Саме із цими симптомами будуть боротись окуляри Seetroen.

Читайте також: Планшет Xiaomi Mi Pad 4 показали на "живих" фото

Окуляри складаються із білої пластикові оправи, в якій розміщені чотири кільця, наповнені синьою рідиною. Ця рідина рухається по фронтальній і сагітальній осях – вліво-вправо і вперед-назад – і створює штучний горизонт.

Так, якщо одягнути окуляри при перших ознаках захитування, то вже через кілька хвилин вони синхронізують сигнали від вестибулярного апарату із сигналами від очей, сфокусованих на якомусь нерухомому предметі.

Окуляри Seetroen, що врятують від захитування

Ці окуляри, за словами розробників, можуть впоратися із завданням в 95 % випадків. Коштують Seetroen 99 євро (2900 гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно