Cкільки коштує реклама на сторінці Девіда Бекхема в Instagram: деталі

У щорічному списку Instagram Rich List 12 місце з усього світу і перше серед британців зайняв знаменитий футболіст Девід Бекхем.

Про це повідомляє агентство Hopper HQ.

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Найчастіше Девід Бекхем публікує сімейні знімки. Однак чоловік заробляє також на рекламних постах на своїй сторінці в Instagram.

Так, одна така публікація обходиться компаніям-замовникам в 300 тисяч доларів. На сьогодні у Девіда 47,7 мільйона підписників.

Нагадаємо, перше місце у рейтингу зайняла Кайлі Дженнер, яка заробляє 1 мільйон доларів за рекламний пост. Також лідирують Селена Гомес (800 тисяч) і Кріштіану Роналду (750 тисяч). Крім того, в десятку ввійшли Кім Кардашьян, Бейонсе, Дуейн Джонсон, Джастін Бібер, Неймар, Ліонель Мессі і Кендалл Дженнер.