CNN цікавиться рекетом і відмиванням грошей Труханова, – активіст

Одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN зацікавилася рекетом і корупційними схемами, до яких нібито причетний мер Одеси Геннадій Труханов. Про це 13 вересня розповів одеський активіст Дем'ян Ганул.

Він сказав, що кілька днів тому спілкувався з журналістом цього міжнародного ЗМІ. Проте жодних доказів цього немає.

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Були шоковані почутим

За словами Ганула, журналісти захотіли розібратися в тому, який об'єм ймовірних грабунків мера Одеси. Після розмови вони нібито були шоковані тим, що почули.

Вони хочуть розібратися, як сталося так, що Труханов разом зі своєю мафією кошмарить забудовників, займається рекетом та відмиває гроші, багато грошей,

– написав активіст.

Також він додав, що питали більше про першого замісника мера Михайла Кучука. Той нібито стежить за цим питанням, а також реалізовує всі схеми. Чим саме Ганул підтверджує свої звинувачення – він не написав.

Останні новини про мера Одеси

На концерті до Дня Одеси, 2 вересня, Геннадій Труханов під час виступу з 5 спроб не зміг вимовити слово. Це сталося, коли мер закликав привітати одеситку, що завоювала медаль на паралімпійських іграх. Проте багато людей підтримали мера та написали, що це цілком нормально.

25 серпня повідомили, що суд визнав незаконною спробу Геннадія Труханова повернути попередні назви Проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезі, які прославляли комуністичний режим. Мер перед виборами обіцяв зробити їх проспектом Маршала Жукова та вулицею 25 Чапаєвської дивізії.

30 квітня мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що гімн Одеси російською мовою суперечить закону України про мову. Згодом Труханов назвав це провокацією, яка має на меті розхитати суспільство.

Читайте повний текст допису Дем'яна Ганула:

CNN зацікавилось рекетом в Одесі.

Кілька днів тому до мене звернулися журналісти CNN. З того, що зараз можу розказати публічно — готується велике розслідування. Вони хочуть розібратися, як сталося так, що Труханов разом зі своєю мафією кошмарить забудовників, займається рекетом та відмиває гроші, багато грошей. Легенди про масштаб одеської корупції дійшли вже й туди. Журналісти, м'яко кажучи, в шоці, з об'ємів грабунків Одеси командою мера.

Що мене здивувало – питають не так навіть про Труханова, як про його першого зама — Михаил Кучук, який «смотріт» за цим питанням та реалізовує всі схеми. Власне цій людині і треба подякувати за те, що зовсім скоро про Одесу буде відомо, як про столицю кришування, рекету та дуже цікавої влади.

Після всіх своїх сепарських виходок Геннадий Труханов і команда продовжують змушувати одеситів «доверять делам», але чи надовго ще вистачить?

Після публікації розслідування, правоохоронці не зможуть ігнорувати фактаж правопорушення за низкою статей. І чомусь, мені здається, що для Володимир Зеленський важливіші західні партнери ніж сумнівний мер з російським паспортом.

Беріть поп-корн, буде цікаво.