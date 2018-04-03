Cобчак похизувалась ідеальною фігурою у купальнику: фото

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка брала участь у виборах президента Росії, показала сімейне фото з відпочинку у Таїланді.

Світлиною з відпочинку вона поділилась у своєму Instagram.

"Завжди ненавиділа хештег #відпочинокятебезаслужила, але по-моєму, це той випадок, коли це на 100% так! Після довгих напружених місяців взагалі без вихідних, наша сім'я взяла відпустку!", – йдеться у дописі до фото.

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На фото Ксенія Cобчак позує у суцільному купальнику, демонструючи гарну фігуру, актор Максим Віторган – у шортах і з голим торсом і їхній син Платон, якого телеведуча народила 8 листопада 2016 року.