Cобчак похизувалась ідеальною фігурою у купальнику: фото
Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка брала участь у виборах президента Росії, показала сімейне фото з відпочинку у Таїланді.
Світлиною з відпочинку вона поділилась у своєму Instagram.
"Завжди ненавиділа хештег #відпочинокятебезаслужила, але по-моєму, це той випадок, коли це на 100% так! Після довгих напружених місяців взагалі без вихідних, наша сім'я взяла відпустку!", – йдеться у дописі до фото.
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На фото Ксенія Cобчак позує у суцільному купальнику, демонструючи гарну фігуру, актор Максим Віторган – у шортах і з голим торсом і їхній син Платон, якого телеведуча народила 8 листопада 2016 року.
Джерело: 24 Канал
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