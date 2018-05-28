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Coca-Cola вперше в історії випустила алконапій: де його продають

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Coca-Cola вперше в історії випустила алкогольний напій
Coca-Cola вперше в історії випустила алкогольний напій / Twitter

Вперше в історії у продаж надійшов алкогольний напій, який випустила Coca-Cola.

Напій поки що можна придбати тільки у Японії.

Дивіться також: У США і Японії з'явилося прозоре пиво

Як пишуть місцеві ЗМІ, напій Lemon-Do з трьома різними видами міцності (3, 5 та 7%) з’явився у магазинах у понеділок.

За 350-мілілітрову банку доведеться викласти в середньому 150 ієн (приблизно 36 грвень).

За межами Японії Lemon-Do, рецепт якого тримається в строгому секреті, Coca-Cola продавати не планує.

Таким чином компанія має намір вийти на ринок слабоалкогольних газованих напоїв "Чжухай", який швидко зростає в Японії. Вміст алкоголю в цих напоях, зазвичай, становить від 3% до 8%, що робить їх альтернативою пиву.

Кока-кола алкоголь Японія
У Японії з'явились алкогольні напої від Coca-Cola

Зазначимо, що це вперше за свою 125-річну історію Coca-Cola випускає алкогольний напій.

Теги: LifeStyle Японія Coca-Cola Алкогольний ринок Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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