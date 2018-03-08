Coca-Cola вперше за 125 років випустить алкогольний напій

Найбільший світовий виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola, вперше за свою 125-річну історію почне виробляти алкогольні напої.

Компанія має намір вийти на ринок слабоалкогольних газованих напоїв "Чжухай", який швидко зростає в Японії.

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Coca-Cola випустить алкогольний напій

Вміст алкоголю в напоях "Чжухай" зазвичай становить від 3% до 8%, що робить їх альтернативою пиву. Крім того, на ринку представлені сотні різних смаків цих коктейлів, в зв'язку з чим вони популярні у жінок.

Цей крок в Coca-Cola називають "унікальним в історії компанії". На думку керівництва японського підрозділу Coca-Cola, він має сенс, з огляду на те, наскільки великим є ринок Чжухай.

Варто додати, американська компанія Coca-Cola за 25 років присутності на українському ринку станом на кінець 2015 року інвестувала 490 мільйонів доларів.

Нагадаємо, влітку минулого року, американська компанія Coca-Cola разом з брендом одягу Kith створили капсульну колекцію чоловічого та жіночого одягу. В стильній колекції можна знайти майки, футболки, купальники, худі, шорти і багато моделей взуття. Щодо останніх, то на перевипущеній колекції культових кедів Converse, а саме модель Chuck Tailor All Star 1970, тепер можна побачити логотип Coca-Cola.