Coub відібрав найкращі ролики 2017 року

Популярний сервіс коротких відео Coub зібрав список пайпопулярніших роликів 2017 року. У числі роликів, які привернули найбільшу увагу, – танцюючий Пеннівайз, Ла-Ла Пес та інші.

Свій рейтинг сервіс традиційно розмістив на власному сайті. Нижче представлені деякі з них. Найпопулярніші відео сервіс розподілив у трьох категоріях: "Найкращі коуби", "Приховані перли" і "Меми".

Читайте також: Які меми стали найпопулярнішими у 2017 році: кумедна підбірка

Топ-5 найкращих coub-роликів "Найкращі коуби" 2017 року:

"The Arrival of Snoop Dogg", автор Alim Delonov

"Love for Yuri", автор Sasha Nilov

"Beverly Hills Predator", автор Karl Marx

"Memes dance party in loop", автор LucyBeyondTheSky

"Yes No Sex I don't know", автор Nick-kinomozg-Mitropolsky

Топ-5 найкращих coub-роликів "Приховані перли" 2017 року:

"80's disco", автор Sergey Korneev

"Detected", автор Karl Marx

"Emma Stone is an Alien", автор irakli kvinikadze

"Magyar szépség - Hungarian Beauty - Lebegő wc-papír - Floating Toilet Paper", автор imateee93

"Coub: Making of", автор Coldy