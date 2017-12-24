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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Coub відібрав найкращі ролики 2017 року

09:30, сьогодні 306 Читать новость на русском
Coub відібрав найкращі ролики 2017 року
Coub відібрав найкращі ролики 2017 року / Фото з відкритих джерел

Популярний сервіс коротких відео Coub зібрав список пайпопулярніших роликів 2017 року. У числі роликів, які привернули найбільшу увагу, – танцюючий Пеннівайз, Ла-Ла Пес та інші.

Свій рейтинг сервіс традиційно розмістив на власному сайті. Нижче представлені деякі з них. Найпопулярніші відео сервіс розподілив у трьох категоріях: "Найкращі коуби", "Приховані перли" і "Меми".

Читайте також: Які меми стали найпопулярнішими у 2017 році: кумедна підбірка

Топ-5 найкращих coub-роликів "Найкращі коуби" 2017 року:

"The Arrival of Snoop Dogg", автор Alim Delonov

"Love for Yuri", автор Sasha Nilov

"Beverly Hills Predator", автор Karl Marx

"Memes dance party in loop", автор LucyBeyondTheSky

"Yes No Sex I don't know", автор Nick-kinomozg-Mitropolsky

Топ-5 найкращих coub-роликів "Приховані перли" 2017 року:

"80's disco", автор Sergey Korneev

"Detected", автор Karl Marx

"Emma Stone is an Alien", автор irakli kvinikadze

"Magyar szépség - Hungarian Beauty - Lebegő wc-papír - Floating Toilet Paper", автор imateee93

"Coub: Making of", автор Coldy

Теги: LifeStyle Меми Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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