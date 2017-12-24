Coub відібрав найкращі ролики 2017 року
Популярний сервіс коротких відео Coub зібрав список пайпопулярніших роликів 2017 року. У числі роликів, які привернули найбільшу увагу, – танцюючий Пеннівайз, Ла-Ла Пес та інші.
Свій рейтинг сервіс традиційно розмістив на власному сайті. Нижче представлені деякі з них. Найпопулярніші відео сервіс розподілив у трьох категоріях: "Найкращі коуби", "Приховані перли" і "Меми".
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Топ-5 найкращих coub-роликів "Найкращі коуби" 2017 року:
"The Arrival of Snoop Dogg", автор Alim Delonov
"Love for Yuri", автор Sasha Nilov
"Beverly Hills Predator", автор Karl Marx
"Memes dance party in loop", автор LucyBeyondTheSky
"Yes No Sex I don't know", автор Nick-kinomozg-Mitropolsky
Топ-5 найкращих coub-роликів "Приховані перли" 2017 року:
"80's disco", автор Sergey Korneev
"Detected", автор Karl Marx
"Emma Stone is an Alien", автор irakli kvinikadze
"Magyar szépség - Hungarian Beauty - Lebegő wc-papír - Floating Toilet Paper", автор imateee93
"Coub: Making of", автор Coldy
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