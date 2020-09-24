За оцінками економістів економічні потужності планети знизяться на 4 – 5%. Багато європейських країн тяжко переносять другу хвилю коронавірусу.

Відновлення економіки має розпочатись лише у 2021 році, кажуть фахівці. Детальніше про це – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Цікаво Не критично, – Європейський банк оцінив падіння економіки в Україні

В Україні ситуація не краща. Адже в нас сировинна економіка з дуже слабким внутрішнім ринком споживання. І ми сильно залежимо від коливань на світових економічних ринках. Тож, економісти радять не чекати на допомогу держави й самим піклуватись про свої статки. Наприклад, вкладати збереження в іноземну валюту. Найкраще, швейцарський франк або долар і євро.

Вже понад тиждень кількість нових хворих на коронавірус в Україні складає приблизно 3 тисячі осіб за добу. Міністр Степанов зазначає, що одним з лідерів за кількістю хворих в Україні є Дніпро. Він це напряму пов'язує з гучним святкуванням дня міста, яке нещодавно там відбулось.

Будь-які масові заходи, де є велика кількість людей, які проводяться з недотриманням заходів безпеки, з недотриманням дистанції. А такі речі, як святкування дня міста або те свято, яке ми бачили в Запоріжжі, воно все буде призводити до зростання кількості хворих,

– міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Пік хвороби

За словами лікарів-інфекціоністів Віталія Янченка, ріст захворюваності восени в Україні продовжиться. Каже, на піку кількість нових хворих на добу може сягнути 3,5 - 5 тисяч осіб. Це станеться в листопаді. Після цього почнеться спад і кількість нових інфікованих зрівняється з тими, хто здолав недуг. Це може статись ближче кінця року.

Посилення карантину у світі

Наступ COVID-19 відчуває не лише Україна, а й вся планета. На сьогодні зафіксовано вже понад 32 мільйони випадків захворювання. На тлі цього різні країни повертаються до жорстких обмежень.

► Наприклад, Ізраїль став першою у світі державою, яка повторно на 2 тижні запровадила так званий локдаун.

► А в Англії уряд на пів року запровадив нові карантинні обмеження. Офісні працівники мають продовжити працювати з дому, а заклади харчування будуть закриватись до 22:00