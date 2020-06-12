За добу 11 червня у Києві підтвердили 95 випадків коронавірусу – це антирекорд для столиці. Є ймовірність, що місту доведеться повернути частину обмежувальних заходів. Чи може зупинитися транспорт у Києві знову – читайте далі.

На думку Володимира Бондаренка, радника міського голови Києва, це неможливо. Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Адже навіть у жорсткіших умовах транспорт просто може бути використаний по-іншому, з певними обмеженнями. Контролюватися.

Він і зараз їздить із спеціальними квитками. Кількісний склад пасажирів у кожному виді транспорту може змінюватися у бік зменшення,

– пояснив Бондаренко.

Й наголосив: це натомість може створити нові накопичення людей. Проте на свіжому повітрі, ймовірно, буде легше. "Все може бути, на жаль", – додав він.

Довідка. Станом на 12 червня у Києві виявили 1 583 випадок інфекції (за минулу добу 95 нових), 28 людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19, а 91 пацієнт одужав.

За яких умов карантин в Києві посилять

Бондаренко підкреслив, що є декілька основоположних умов, за яких карантин у столиці посилюватимуть. Це, зокрема, кількість випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

Вона не повинна перевищувати 12. Сьогодні в Києві – 15. Якщо буде 23, доведеться запроваджувати жорсткіший карантин, таке теж може бути,

– пояснив радник міського голови.

Й додав: цьому також сприятимуть грубі порушення карантинних норм у різних установах – закладах освіти та культури, харчування.

Довідка. У столичних ресторанах зафіксували випадки інфікування коронавірусом серед персоналу. Загалом вірус виявили у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами. Спалахи коронавірусної хвороби також зафіксували у магазинах і супермаркетах Києва.

"Багато хто недооцінює ситуацію. Вважає, що все закінчилося. Мовляв, йдемо на пляжі, у міські зони відпочинку та контактуймо один з одним. Це неправильно", – наголосив Бондаренко.

Про причини зростання захворюваності

За словами радника міського голови, зростанню захворюваності на COVID-19 у Києві сприяє, зокрема, надзвичайна сконцентрованість населення у місті.

Приблизно 5 мільйонів людей заселені у будинки, які іноді побудовані з надзвичайним ущільненням. Величезна маса людей пересувається в межах столиці,

– зауважив він.

"Раніше житлове будівництво було біля заводів, сьогодні виробництва є в одному районі Києва, а живуть люди в інших спальних районах. Тому відбувається надзвичайна колотнеча", – вважає Бондаренко.

Крім цього, він зазначив: столиця завжди притягувала людей – тих, хто має намір поїхати звідти в інші країни, наприклад. Це все сконцентровано у Києві, саме тому ситуація там дійсно не найкраща.