COVID-місць не вистачає: Харківщина перебуває на межі червоної зони
Джерело:24 канал
Ситуація з COVID-19 в Харкові дуже складна. Вже завтра, 6 жовтня, вирішать, чи перейде область у червону зону.
За даними мерії, у міській лікарні заповнені, станом на 11 годину, понад 79% ліжок. Тільки 50 місць залишилось вільних.
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Доставляли ліжка без кисню
Заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан пропонує людям їхати лікуватись по регіонах, бо місць в обласному центрі не вистачає.
Всім хворим, які проживають у Харкові, недостатньо тих ліжок, які розгорнули в місті,
– сказала Горбунова-Рубан.
Керівниця обласного диспансеру радіаційного захисту населення Ірина Пирогова розповіла, що лікарня була заповнена за 1,5 доби.
"Ми заповнились на 110%. Наразі у нас перебуває 190 пацієнтів у двох відділеннях реанімації. Доставляли ліжка без кисню", – відзначила вона.
На Харківщині – перевищені показники
Харківщина 2 дні поспіль перевищувала 3 показники, за якими переводять у червону зону. Станом на 5 жовтня, один із показників відпав, адже у місті й області ввели додаткові медзаклади для прийому хворих на COVID-19.
Щоб не допустити переведення регіону у червону зону, обласна рада хоче впровадити певні заходи.
Збільшимо ПЛР-тестування для того, щоб виявити захворювання на ранніх етапах. Відтак знизити напруженість на ліжка. Все робиться для того, щоб не допустити введення червоної зони.
Ситуація з COVID-19 в Харкові: головне
- За ніч з 4 на 5 жовтня ввели додаткові ліжка, аби прийняти всіх хворих.
- За 4 жовтня зафіксували майже тисячу хворих на коронавірус.
- На минулому тижні було 13 медзакладів, які лікували пацієнтів із COVID-19. Наразі їх вже 19.
- Окрім цього, 1 жовтня відкрили чорнобильський диспансер, але там – заповненість понад 100%.
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