COVID-місць не вистачає: Харківщина перебуває на межі червоної зони

Ситуація з COVID-19 в Харкові дуже складна. Вже завтра, 6 жовтня, вирішать, чи перейде область у червону зону.

За даними мерії, у міській лікарні заповнені, станом на 11 годину, понад 79% ліжок. Тільки 50 місць залишилось вільних.

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Доставляли ліжка без кисню

Заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан пропонує людям їхати лікуватись по регіонах, бо місць в обласному центрі не вистачає.

Всім хворим, які проживають у Харкові, недостатньо тих ліжок, які розгорнули в місті,

– сказала Горбунова-Рубан.

Керівниця обласного диспансеру радіаційного захисту населення Ірина Пирогова розповіла, що лікарня була заповнена за 1,5 доби.

"Ми заповнились на 110%. Наразі у нас перебуває 190 пацієнтів у двох відділеннях реанімації. Доставляли ліжка без кисню", – відзначила вона.

На Харківщині – перевищені показники

Харківщина 2 дні поспіль перевищувала 3 показники, за якими переводять у червону зону. Станом на 5 жовтня, один із показників відпав, адже у місті й області ввели додаткові медзаклади для прийому хворих на COVID-19.

Щоб не допустити переведення регіону у червону зону, обласна рада хоче впровадити певні заходи.

Збільшимо ПЛР-тестування для того, щоб виявити захворювання на ранніх етапах. Відтак знизити напруженість на ліжка. Все робиться для того, щоб не допустити введення червоної зони. Максим Хаустов Директор обласного департаменту охорони здоров'я

Ситуація з COVID-19 в Харкові: головне

За ніч з 4 на 5 жовтня ввели додаткові ліжка, аби прийняти всіх хворих.

За 4 жовтня зафіксували майже тисячу хворих на коронавірус.

На минулому тижні було 13 медзакладів, які лікували пацієнтів із COVID-19. Наразі їх вже 19.

Окрім цього, 1 жовтня відкрили чорнобильський диспансер, але там – заповненість понад 100%.

Яка ситуація з COVID-19 на Харківщині: дивіться відео