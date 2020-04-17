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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      COVID-19 і аномальна погода: що буде з врожаєм в Україні

      - Читать новость на русском
      Цьогоріч врожай під загрозою / Фото 24 каналу

      Що весною посієш, те восени й збереш. Як карантин та аномальні погодні умови впливають на весняно-польові роботи, – дізнавалась журналістка сайту 24 каналу.

      Карантин для посівної?

      Останні роки Україна хизувалась гарними врожаями. Проте нинішній рік буде складним для нашої країни не лише через пандемію, а й через несприятливі погодні умови. Суха осінь, аномально тепла зима та весна без дощів, – все це погано впливає на посівну і майбутній врожай.

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      Голова ГС "Аграрний союз України" Геннадій Новіков розповідає, що з точки зору карантину, сільгоспвиробники внесені до підприємств критичної інфраструктури, які не можуть зупинятись. Приміром, за тваринами на фермах потрібно доглядати не залежно ні від чого. Власне, й комплекс посівних робіт не можна відкласти на потім для того щоб був восени результат. Це не завод чи шахта, які можна на певний час "законсервувати".

      На жаль, на COVID-19 люди хворіють й ті, хтопрацює в сільському господарстві. Більшість аграрних компаній відправили співробітників, яких можна на дистанційну роботу. Йдеться про бухгалтерів та інших працівників, які не працюють в полі чи на фермі,
      – говорить Геннадій Новіков.


      Аграрії чекають на дощі від яких залежать врожаї / Фото https://pixabay.com

      Вживаються й інші заходи убезпечення працівників від COVID-19. Приміром, коли механізатори перебувають на тракторній бригаді, то вони в масках, а як виїжджають в поле, працюють без них. Тракторист в полі на багато кілометрів один і він ні від кого не може заразитись. Так роблять у більшості господарств.

      Несприятлива погода

      Загалом, на переконання Новікова, цей рік надважкий. Окрім того, що світ бореться з COVID-19 ще й погодні умови несприятливі. Розпочались негаразди з погодою ще восени минулого року. Тоді при посіві озимини в багатьох регіонах України було сухо, через що вчасно не зійшли сходи рослин. Навіть ті, які зійшли були слабкими.

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      Щоправда, тепла зима дещо "підтягнула" рослини і ситуація з озимими трошки вирівнялась. Звісно, вони не були добре розвиненими, але вже можна було сподіватись на певний врожай. Проте на весні заморозки на півдні країни сягнули до мінус 11 -13, а рослини вже почали йти в ріст, тоді почалась значна загибель рослин, зокрема озимої пшениці, ячменю і навіть такого витривалого ріпаку.

      Суттєво постраждали посіви у Одеській області, частині Миколаївської на півдні Запорізької. Якби пройшов дощ і земля отримала трохи вологи, то деякі сходи могли б і відійти. Але як ми бачимо дощів немає, земля суха. Запаси вологи в метровому шарі ґрунту вдвічі менші ніж минулого року,
      – говорить Геннадій Новіков.

      Як пояснює аграрій, вже два місяці як почалась весна, а хорошого дощу немає. В лютому трошки дощило, але земля наповнилась вологою лише на половину від потрібної кількості. Зараз триває загибель рослин, які послаблені заморозками і "добиті" відсутністю дощу. Наразі аграрії не можуть сказати скільки полів доведеться пересівати.

      Через тиждень кожне господарство вирішуватиме скільки рослин доведеться пересівати, але вже йдеться про пересів значних площ,
      – додає Геннадій Новіков.


      Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей / Інфографіка 24 каналу

      Підтримати аграрія

      Щодо посівної кампанії, люди все сіють і саджають: особливих відставань у цьому напрямку немає. Проте якість врожаю наразі під великим питанням через нестачу вологи проблем додають ще й вітри, які висушують землю. Тому врожай – під питанням.

      Зараз на пересів потрібно купувати насіння, засоби захисту тощо. Тобто потрібно додатково витратити як мінімуму приблизно 4-5 тисяч на гектар. Таких грошей у господарств немає. Заявлені програми щодо видачі позик під 5, 7, 9% – не працюють. Банки під різними причинами не хочуть видавати кредити, – скаржиться аграрний експерт.

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      Підтримку від держави на рівні минулого року залишили, але ж є питання в тому коли ці гроші почнуть надходити, а на пересів гроші потрібні вже.

      На переконання Новікова, Україні потрібно запровадити страхування виробника сільгосппродукції з державною підтримкою, але кошти на це ніяк не можуть знайти. Аби подібне страхування було запроваджено, зараз би аграрії вже отримали страхові виплати і пересіяли все, що потрібно.

      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Публікації Продукти Статті Агро 24 Сільське господарство
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