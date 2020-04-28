COVID-19 в гуртожитку Запоріжжя: жахливі умови та шокуючі деталі – фото, відео

В одному з гуртожитків Запоріжжя днями стався спалах коронавірусу, там захворіло одразу 15 людей. Зараження почалося з медсестри, яка працює у місцевому пологовому будинку.

Про те, як мільйонер-регіонал кинув людей напризволяще під час спалаху коронавірусу – у відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Як розповіли мешканці, тривалий час місцева влада і керівництво гуртожитку нічого не робили, аби запобігти поширенню вірусу. Хоча вони знали про виявлення хвороби серед мешканців.

Хвора жінка тиждень лежала у гуртожитку з температурою. А після виявлення у неї коронавірусу, її чоловік ще кілька днів вільно ходив на роботу і у магазин, спілкуючись з іншими мешканцями.

І ось результат: за якийсь час COVID-19 підтвердився і у чоловіка медсестри, і ще у 13 їхніх сусідів по поверху. Але крім недолугості та саботажу місцевої влади у Запоріжжі, яка проґавила спалах хвороби, мене особисто вразив ще один момент в цій історії.

Цей гуртожиток навіює жах лише своїм зовнішнім виглядом. Чого лише вартий вхід до будівлі або "сучасний" дитячий майданчик. А якщо зайти до середини, то відчуття шоку стане ще більшим.

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Цікаво, що гуртожиток належить підприємству "Мотор-Січ", і серед його мешканців більшість працює саме на цьому підприємстві. В середині 90-х років цей завод, який виробляє відомі на весь світ авіадвигуни, опинився в руках його директора – В'ячеслава Богуслаєва.

Завдяки дружбі з тодішнім президентом Кучмою він домігся приватизації "Мотор-Січі" і прибрав до рук майже 80% акцій, що згодом і зробило його мультимільйонером.

Статки Богуслаєва в різний час оцінювалися від 300 тисяч до майже мільярда доларів. Все завдяки тому, що на продукцію "Мотор-Січі" є великий попит, а у деяких нішах просто немає ані конкурентів, ані аналогів. Двигуни запорізького заводу постачаються у майже 100 країн світу, що дозволяє його власнику заробляти мільйони доларів прибутку. При чому, навіть під час війни з Росією.

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Адже, як довідалася СБУ, завод Богуслаєва у 2015 – 2016 роках постачав деталі для авіадвигунів не лише російським військовим. А й підприємству, яке обслуговує польоти вищих посадових осіб РФ. І не тільки їм.

Як виявила СБУ, через мережу підконтрольних компаній у РФ, Богуслаєв ще й платив донецьким бойовикам. Бо вони контролюють завод у місті Сніжне, який раніше був структурним підрозділом "Мотор-Січі".

І який продовжив працювати і постачати деталі для виконання російських контрактів підприємствами Богуслаєва і після вторгнення росіян на Донбас.

Тож, як бачимо, війна з Росією не завадила Богуслаєву створювати сірі схеми і заробляти мільйони. Але відкриті кримінальні провадження СБУ все ж таки змусили його пригальмувати поставки продукції до країни-агресора.

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Ексрегіонал вирішив вийти з бізнесу, продавши "Мотор-Січ" китайській компанії за 250 мільйонів доларів. Китайців зацікавили не так цехи заводу і його працівники, як інженерна документація на більш ніж десяток авіаційних двигунів, розроблених найкращими українськими конструкторами.

І ця конструкторська документація була передана свого часу безкоштовно "Мотор-Січі" від державного КБ "Івченко-Прогрес" в межах спільної підготовки української оборонної програми.

Отже, Богуслаєв та його підприємство безкоштовно отримало розробки унікальних авіадвигунів, а потім все це разом із заводом Богуслаєв задорого перепродав китайцям.

Через що Україна мала з'ясовувати стосунки із США, а СБУ порушувати ще одне кримінальне провадження. Проте угода відбулася, і поки пан Богуслаєв успішно заробляє мільйони доларів то на продажах двигунів, то на продажі заводу, його працівники живуть у пекельних умовах.



Колишній народний депутат В'ячеслав Богуслаєв / Фото liga.net

Ба більше, всі ці роки "Мотор-Січ" показувала антирекорд по зарплатах – робітники заводу мають одні з найменших заробітків в середньому по місту. Інженери там отримують 6 – 8 тисяч гривень на місяць і скаржаться, що касири у супермаркетах заробляють більше.

Зрозуміло, що при таких статках працівники не можуть купити собі власне житло. Але мультимільйонер Богуслаєв, кладучи до кишені суперприбутки, не спромігся забезпечити своїм працівникам ані нормальні зарплати, ані нормальні умови життя у гуртожитку.

До речі, одразу після спалаху коронавірусу в гуртожитку і мерія, і керівництво заводу попросило мешканців не залишати будівлю, пообіцявши, що забезпечить їх всім необхідним: продуктами та медикаментами. Але і це виявилося неправдою.

Місцеві журналісти розпитали мешканців, чи отримали вони обіцяну допомогу від мерії і керівництва заводу.

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Відтак, не дивно, що Богуслаєв, який 4 рази поспіль ставав депутатом Верховної Ради, на останніх виборах з тріском програв весільному фотографу – висуванцю від партії "Слуга народу".

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Бо мешканці Запоріжжя давно знають правду про те, як Богуслаєв та їм подібні господарі життя дбають особисто про себе. І забувають про звичайних громадян, завдяки яким вони стали супербагатіями.