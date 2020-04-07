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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      COVID-19 виявили у директора ринку в Запоріжжі, який ігнорував карантин

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      Поліція виписала штраф директору ринку в Запоріжжі / 061.ua

      Наприкінці березня поліція склала протокол на директора одного з ринків Запоріжжя: ринок працював, попри заборону. Причому директор не визнавав факт роботи ринку та сварився з поліцією, заважаючи фіксувати правопорушення. А на початку квітня стало відомо, що чоловік хворий на COVID-19 та у важкому стані перебуває у лікарні.

      Про це розповіли у відділі комунікації поліції Запорізької області увечері 6 квітня.

      До теми У Запоріжжі закрили острів Хортицю, але громадський транспорт працює

      Хворий директор ринку в Запоріжжі та штраф від поліції: суть історії

      • 21 березня 2020 року правоохоронці звично перевіряли дотримання карантинних заходів та виїхали на один з ринків Запоріжжя.
      • На ринку поліцейські виявили два кіоски, які ігнорували заборону та продовжували торгувати продуктами.
      • Зафіксувавши порушення, працівники поліції пішли до директора ринку та нагадали йому: мовляв, ринки повинні бути зачинені.
      • Однак директор ринку, як кажуть у НПУ, "заперечував факт роботи ринку та перешкоджав фіксуванню правопорушення".
      • Зрештою, на чоловіка склали адміністративний протокол за порушення правил щодо карантину людей, а роботу ринку зупинили.
      • На жаль, історія на цьому не завершилася: згодом директор ринку потрапив до лікарні, а 3 квітня стало відомо, що він інфікований коронавірусом та має COVID-19. Причому стан його здоров’я – важкий.

      З директором контактували кілька поліцейських – вони вже здали тести та отримали негативні результати. Решту осіб, з якими міг контактувати хворий, зараз встановлюють.

      Чи можна працювати ринкам в умовах карантину? Роботу ринків заборонили постановою уряду від 16 березня. Однак роботу продуктових ринків дозволили іншою постановою від 30 березня. 

      Станом на ранок 6 квітня в Україні підтвердили 1319 випадків COVID-19, з яких 38 людини, на жаль, померли. Водночас 28 пацієнтів одужали. Оновлені дані будуть зранку 7 квітня.

      Щодо Запорізької області, то наразі відомо про 41 випадок інфікування, з яких 6 людей одужали. Смертельних випадків не фіксували. 

      Карантин, обмеження
      Нові карантинні обмеження: що не можна робити / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Торгівля Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Поліція Новини Запоріжжя Здоров'я Новини України
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