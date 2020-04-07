COVID-19 виявили у директора ринку в Запоріжжі, який ігнорував карантин

Наприкінці березня поліція склала протокол на директора одного з ринків Запоріжжя: ринок працював, попри заборону. Причому директор не визнавав факт роботи ринку та сварився з поліцією, заважаючи фіксувати правопорушення. А на початку квітня стало відомо, що чоловік хворий на COVID-19 та у важкому стані перебуває у лікарні.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Запорізької області увечері 6 квітня.

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Хворий директор ринку в Запоріжжі та штраф від поліції: суть історії

21 березня 2020 року правоохоронці звично перевіряли дотримання карантинних заходів та виїхали на один з ринків Запоріжжя.

На ринку поліцейські виявили два кіоски, які ігнорували заборону та продовжували торгувати продуктами.

та продовжували торгувати продуктами. Зафіксувавши порушення, працівники поліції пішли до директора ринку та нагадали йому: мовляв, ринки повинні бути зачинені.

Однак директор ринку, як кажуть у НПУ, "заперечував факт роботи ринку та перешкоджав фіксуванню правопорушення".

Зрештою, на чоловіка склали адміністративний протокол за порушення правил щодо карантину людей, а роботу ринку зупинили.

На жаль, історія на цьому не завершилася: згодом директор ринку потрапив до лікарні, а 3 квітня стало відомо, що він інфікований коронавірусом та має COVID-19. Причому стан його здоров’я – важкий.

З директором контактували кілька поліцейських – вони вже здали тести та отримали негативні результати. Решту осіб, з якими міг контактувати хворий, зараз встановлюють.

Чи можна працювати ринкам в умовах карантину? Роботу ринків заборонили постановою уряду від 16 березня. Однак роботу продуктових ринків дозволили іншою постановою від 30 березня.

Станом на ранок 6 квітня в Україні підтвердили 1319 випадків COVID-19, з яких 38 людини, на жаль, померли. Водночас 28 пацієнтів одужали. Оновлені дані будуть зранку 7 квітня.



Щодо Запорізької області, то наразі відомо про 41 випадок інфікування, з яких 6 людей одужали. Смертельних випадків не фіксували.



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